Марсианская жизнь могла уничтожить сама себя: результаты нового исследования

Новые данные, полученные от компьютерных моделей, показывают, что древний Марс был достаточно пригоден для жизни, чтобы на нем жили микробы. Но они, возможно, уничтожили себя сами, нанося непоправимый вред атмосфере Красной планеты.

Создавая свою модель, ученые добавили к ней один новый элемент – микробов, потребляющих углекислый газ и водород, производя метан. Они, безусловно, могли существовать в то время на планете, похожей на Землю с ее реками, озерами и, возможно, даже океанами. Это позволило оценить вероятную марсианскую биосферу, если таковая действительно существовала.

Интересно Луна могла сформироваться через час после удара Земли с другой планетой: вот как это выглядело

Результаты

Модель показала, что микробы могли не только выживать, но и преуспевать на раннем Марсе. Им должно было быть наиболее удобно в нескольких верхних сотнях метров под поверхностью.

Однако вместе с тем оказалось, что "правление" метаногенов могло быть относительно недолгим.

В компьютерной модели микробы удалили большое количество водорода из атмосферы и заменили его метаном, вызвав глобальное похолодание всего за несколько сотен тысяч лет.

Проблема, с которой столкнулись эти микробы: практически исчезла атмосфера Марса, а значит — их источник энергии. К тому же температура значительно снизилась бы, и им пришлось углубляться в земную кору. В настоящее время очень трудно сказать, как долго Марс оставался пригодным для жизни,

– говорят ученые.

Конечно же, это исследование основано на предположении, а не на реальных фактах, поэтому воспринимать его как реальный факт не стоит. Существует множество свидетельств того, что условия на Марсе когда-то были пригодны для микробной жизни, но до сих пор не было найдено никаких доказательств, что она существовала.