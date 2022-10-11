Создавая свою модель, ученые добавили к ней один новый элемент – микробов, потребляющих углекислый газ и водород, производя метан. Они, безусловно, могли существовать в то время на планете, похожей на Землю с ее реками, озерами и, возможно, даже океанами. Это позволило оценить вероятную марсианскую биосферу, если таковая действительно существовала.

Интересно Луна могла сформироваться через час после удара Земли с другой планетой: вот как это выглядело

Результаты

Модель показала, что микробы могли не только выживать, но и преуспевать на раннем Марсе. Им должно было быть наиболее удобно в нескольких верхних сотнях метров под поверхностью.

Однако вместе с тем оказалось, что "правление" метаногенов могло быть относительно недолгим.

В компьютерной модели микробы удалили большое количество водорода из атмосферы и заменили его метаном, вызвав глобальное похолодание всего за несколько сотен тысяч лет.

Проблема, с которой столкнулись эти микробы: практически исчезла атмосфера Марса, а значит — их источник энергии. К тому же температура значительно снизилась бы, и им пришлось углубляться в земную кору. В настоящее время очень трудно сказать, как долго Марс оставался пригодным для жизни,

– говорят ученые.

Конечно же, это исследование основано на предположении, а не на реальных фактах, поэтому воспринимать его как реальный факт не стоит. Существует множество свидетельств того, что условия на Марсе когда-то были пригодны для микробной жизни, но до сих пор не было найдено никаких доказательств, что она существовала.