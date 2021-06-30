Ученые на шаг ближе к разгадке тайны марсианского метана

Обнаружение метана на Красной планете всколыхнуло научное сообщество. Ведь на Земле метан существует либо из-за деятельности живых организмов, либо из-за высокотемпературных магматических процессов. Ни того, ни другого на Марсе, как считается, нет. Тогда откуда там берется метан?

Обнаружение метана в атмосфере Марса – важное открытие. Но ученые не знают, откуда он там берется. Кроме того, непонятно остается то, почему периодически концентрация метана вырастает. Это может означать, что микробы жили или живут на Красной планете. Но, вероятно, что метан там появляется не из-за их жизнедеятельности. Этому могут способствовать геологические процессы, которые связаны с взаимодействием горных пород, воды и тепла.

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Фотография Марса сделана вертолетом Ingenuity / Фото NASA

Куда исчезает марсианский метан

Прежде чем идентифицировать источники метана на Марсе, ученые должны решать вопрос, почему одни инструменты обнаруживают газ, а другие – нет? Марсоход NASA Curiosity неоднократно обнаруживал метан прямо над поверхностью кратера Гейл. Но в то же время орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter не обнаружил метан выше, в марсианской атмосфере.

Исследователи предположили, что расхождение между измерениями метана двумя аппаратами происходит из-за разницы во времени:

Поскольку Curiosity нужно много энергии, спектрометр (Tunable Laser Spectrometer, TLS) работает в основном ночью, когда никакие другие инструменты Curiosity не работают. Атмосфера Марса ночью спокойна, поэтому метан, просачивающийся из-под земли, накапливается вблизи поверхности, где Curiosity может обнаружить его.

Trace Gas Orbiter, с другой стороны, требует солнечного света для определения метана на высоте около 5 километров над поверхностью.

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Любая атмосфера у поверхности планеты в течение дня проходит цикл. Тепло от Солнца словно взбалтывает атмосферу и теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается. Таким образом, метан, который удерживается у поверхности ночью, смешивается с другими газами в атмосфере в течение дня, что разбавляет его до уровня, который невозможно обнаружить с орбитального аппарата,

– делится мыслями ученый-планетолог Джон Мур.

Марсоход Curiosity проверил это предположение, сравнивая две дневные пробы марсианского воздуха с одной ночной. Оказалось, что Джон Мур был прав и ночью концентрация метана гораздо выше, чем ночью.

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Новая загадка: куда девается метан

Ученые считают, что кратер Гейл, где работает Curiosity, не является уникальным и неуловимый газ можно отыскать на всей планете. Метан – это довольно стабильная молекула, поэтому должна продержаться в атмосфере Марса около 300 лет, прежде чем солнечное излучение уничтожит ее.

В этом и заключается загадка, ведь согласно этой теории метана в атмосфере Красной планеты должно быть так много, что Trace Gas Orbiter без проблем бы должен был обнаружить его. Но мы наблюдаем совершенно противоположную ситуацию, когда аппарат если и обнаруживает молекулы газа, то в малом количестве.

Ученые пока не имеют однозначного ответа относительно механизма быстрого разрушения газа. Поэтому перед учеными стоит два вопроса, которые нужно решить: откуда берется и куда пропадает марсианский метан.