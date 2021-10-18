Для эксперимента выбрали головастика лягушки Xenopus laevis и создали его симбиоз с водорослями. Именно в них заключается залог существования в бескислородной среде.

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Как выживает существо

Ученые фактически вырастили водоросли внутри организма головастика.

Когда те прижились, концентрацию кислорода в аквариуме постепенно снизили, пока мозг не отключился.

После этого в аквариум подали свет.

Фотосинтезирующие водоросли начали вырабатывать кислород и поставлять его в организм.

Войдя в мозг, кислород пробудил головастика и восстановил активность органа.

Таким образом в целях поддержания жизни ученые смогли заменить поступление кислорода в организм извне на собственную выработку.

Какая польза для человечества

Сегодня нет нужды переводить живых существ на новую форму дыхания. Это скорее вспомогательный механизм для экстренных ситуаций. Например, как страховка на случай проблем с легкими. Или как аварийный способ подачи кислорода в мозг при инсульте, чтобы человек продержалась до прибытия помощи.

Как бы там ни было, а этот эксперимент – лишь первый шаг. До создания прорывных технологий на базе Открытия еще очень далеко. Головастика выбрали из-за простоты его нервной системы. Однако непонятно как среагирует на такой симбиоз развитый мозг и сохранит ли способность мыслить и действовать. Мозг животных, а особенно человека, нуждается в значительно больших ресурсах, чем может дать небольшая колония водорослей.