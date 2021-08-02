Но все же случаются и такие находки, которые кажутся не совсем реальными. Например, 26 июля 2021 года вышла статья, в которой рассказывается о редкой находке – окаменелом мозге животного, которое называется мечехвост рода Euproops. Он умер около 310 миллионов лет назад, но мы все еще можем видеть его мозг.

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Мечехвосты – живые ископаемые: смотреть видео онлайн

Чем именно выдающаяся находка ученых

Найти окаменевший мозг животного – это уже большая удача для ученых. А если этот мозг можно сравнить с современными представителями вида, то это открывает для ученых невероятные возможности. Благодаря такому сравнению удастся лучше понять эволюционные процессы, которые продолжались на протяжении десятков и сотен миллионов лет.

Мечехвосты – именно такие животные, так как они существуют до сих пор. Их причисляют к категории так называемых "живых ископаемых", или "реликтовых животных". Поэтому находка окаменевшего мечехвоста дала ученым уникальную возможность сравнить два экземпляра мозгов: современного животного и животного, возрастом свыше 300 миллионов лет.



Окаменелость мечехвоста Euproops danae, где отчетливо виден мозг / Фото Geology

Как отличается мозг двоих животных

Оказалось, что мозг современного и древнего животного почти не отличается.

Центральная нервная система окаменелости очень похожа на нервную систему живых мечехвостов, а расположение нервов в глазах и придатках совпадает,

– говорит соавтор исследования Джон Патерсон.

Этот факт очень интересен, учитывая, что между двумя представителями вида пролегает возрастная пропасть, которая составляет 310 миллионов лет.

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Почему мозг мечехвоста Euproops danae сохранился

Вероятно, животное умерло и осталось лежать в иле, где законсервировалось. В течение десятков и сотен лет ил превращался в минерал, который имеет название карбонат железа, или – сидерит. Этот минерал обеспечил сохранение животного в течение десятков миллионов лет.

И за то, что образовалась окаменелость мозга животного, нужно благодарить еще один минерал – каолинит. Этот белый минерал образовался в пустоши, где когда-то был мозг мечехвоста. Ученые отмечают, что без попадания каолинита в мозговую коробку животного очертания мозга никогда бы не были замечены и проанализированы.