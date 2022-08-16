Космический телескоп Hubble "нарисовал" звездные потоки на новом портрете туманности Ориона

Известный телескоп Hubble сделал увлекательное новое изображение туманности Ориона, которое крутится как космическая акварельная картина. На этом поразительном небесном снимке показано красочное излучение новорожденной звезды.

Эта поразительная фотография космического телескопа Хаббл, больше похожая на картину, является ярким облачным ландшафтом вокруг объекта Хербига-Аро HH 505 в отдаленном уголке туманности Ориона примерно в 1000 световых лет от Земли.

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Что мы знаем об этом космическом объекте

Объекты Хербига-Аро – это яркие тучи вокруг новорожденных звезд. Такие новорожденные звезды могут выбрасывать сильный звездный ветер или быстрые струи ионизированного газа, которые могут создавать небесные ударные волны, когда они сталкиваются с пылью и газом поблизости.

В случае HH 505 эти пульсирующие потоки вырываются из звезды под названием IX Ори, вращающейся в отдаленных пределах огромной туманности. Красивые высокоскоростные волны на фото можно наблюдать как элегантные линии в форме морской лошадки вверху и внизу изображения Хаббла, опубликованного в понедельник (8 августа).



Объект Гербига-Аро HH505 / Фото NASA/ESA/Hubble

Новое изображение было сделано благодаря усовершенствованной обзорной камере (ACS). Формированием снимка занималась команда астрономов, изучающих поразительные свойства потоков и протопланетных дисков. Исследователи удачно выбрали свою цель: туманность Ориона изобилует интенсивным ультрафиолетовым излучением, выбрасывающим яркие молодые звезды.

Ударные волны, созданные этими энергетическими потоками, легко заметны для инструментов Хаббла вместе с более мягкими потоками дрейфующего звездного материала, освещенного излучением. Именно это прямое наблюдение позволяет астрономам понять большее о формировании и структуре этих закрученных струй и взрывных потоков.

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Немного о туманности Ориона

Туманность Ориона – самая близкая к Земле область инкубации звезд, расположенная в созвездии Ориона. Благодаря своей щедрости, туманность Ориона часто находится в центре внимания ученых и фотографического оборудования, а также является любимым фокусом космического телескопа Хаббл. Это определенное наблюдение было лишь одним из компонентов увлекательной мозаики Хаббла среди ряда снимков туманности Ориона.