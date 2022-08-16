Эта поразительная фотография космического телескопа Хаббл, больше похожая на картину, является ярким облачным ландшафтом вокруг объекта Хербига-Аро HH 505 в отдаленном уголке туманности Ориона примерно в 1000 световых лет от Земли.

Не пропустите Фото недели: "золотой водоворот" галактики с россыпью миллионов молодых звезд

Что мы знаем об этом космическом объекте

Объекты Хербига-Аро – это яркие тучи вокруг новорожденных звезд. Такие новорожденные звезды могут выбрасывать сильный звездный ветер или быстрые струи ионизированного газа, которые могут создавать небесные ударные волны, когда они сталкиваются с пылью и газом поблизости.

В случае HH 505 эти пульсирующие потоки вырываются из звезды под названием IX Ори, вращающейся в отдаленных пределах огромной туманности. Красивые высокоскоростные волны на фото можно наблюдать как элегантные линии в форме морской лошадки вверху и внизу изображения Хаббла, опубликованного в понедельник (8 августа).



Объект Гербига-Аро HH505 / Фото NASA/ESA/Hubble

Новое изображение было сделано благодаря усовершенствованной обзорной камере (ACS). Формированием снимка занималась команда астрономов, изучающих поразительные свойства потоков и протопланетных дисков. Исследователи удачно выбрали свою цель: туманность Ориона изобилует интенсивным ультрафиолетовым излучением, выбрасывающим яркие молодые звезды.

Ударные волны, созданные этими энергетическими потоками, легко заметны для инструментов Хаббла вместе с более мягкими потоками дрейфующего звездного материала, освещенного излучением. Именно это прямое наблюдение позволяет астрономам понять большее о формировании и структуре этих закрученных струй и взрывных потоков.

Читайте на сайте Гигантская комета врезалась в Солнце, попав в объективы камер: впечатляющее видео события

Немного о туманности Ориона

Туманность Ориона – самая близкая к Земле область инкубации звезд, расположенная в созвездии Ориона. Благодаря своей щедрости, туманность Ориона часто находится в центре внимания ученых и фотографического оборудования, а также является любимым фокусом космического телескопа Хаббл. Это определенное наблюдение было лишь одним из компонентов увлекательной мозаики Хаббла среди ряда снимков туманности Ориона.