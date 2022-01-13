"Живой танк": насколько опасным был анкилозавр

Исследуя динозавров, можно заметить их большое многообразие. Это все – эволюционные приспособления для выживания. Иногда такие приспособления приобретали самые неожиданные формы.

Анкилозавры были живыми "танками" своих времен. У этих динозавров была костяная броня, вросшая в крепкую кожу. Эта защита больше похожа на кожу крокодила, которую покрывают подобные остеодермы, которые призваны защищать животное. Но, словно брони было мало, у анкилозавра была "булава" на конце своего хвоста. Ею он мог смертельно ранить противника.

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Череп анкилозавра / Фото Википедии

Нейроанатомия анкилозавра

Немецкие и австрийские ученые тщательно исследовали череп анкилозавра. Благодаря современным технологиям можно было больше рассказать о том, как жило животное. Если ранее можно было считать, что "танк" ходил и раздавал тумаков всем желающим своим хвостом, то исследование показывает, что это могло быть не так.

Благодаря компьютерной томографии ученые узнали внутреннее строение черепа. Это помогло больше узнать о вымершем анкилозавре. Оказалось, что у него был довольно плохой слух и он был вялым. Исследователи считают, что это также было причиной того, что животное отдавало предпочтение жизни в одиночестве, а не в группе с себе подобными.

Подобная ситуация наблюдалась и с подобным анкилозавру нодозавридом Struthiosaurus austriacus. Динозавры, вероятно, больше полагались на броню и не могли буквально услышать о потенциальной опасности.