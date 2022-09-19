Мужчину в Южной Корее осудили на 4 года за домогательства и сексуальную эксплуатацию в метаверсе

Суд Южной Кореи признал тридцатилетнего мужчину виновным в домогательствах и сексуальной эксплуатации в метавселенной. Теперь за преступление, совершенное в виртуальной реальности, он проведет четыре года в тюрьме реальной.

На одной из корейских VR-платформ мужчина общался с детьми и подростками. Он врал им о своем возрасте, представляясь ровесником.

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Что известно

Преступник делал детям подарки, пытаясь завоевать их доверие. А потом, когда устанавливал необходимый уровень доверия, просил отправить ему через мессенджер интимные фото и видео. Полиция обнаружила этот контент на компьютере задержанного.

Кроме того, мужчину обвиняют в "нецензурных разговорах" с жертвами, которые "могут вызвать сексуальный стыд и отвращение".

Преступление очень тяжелое, ведь жертвами стали дети и подростки, не имеющие устоявшегося представления о сексуальности. Они были не в состоянии защитить себя от извращенных домогательств и привлечь виновного к ответственности. Однако подсудимый признался в преступлениях, и приговор был вынесен с учетом того факта, что фотографии не распространялись и не использовались для получения дохода,

– заявили в суде.

Мужчина занимался этим с декабря 2021 года по март этого года. Кроме тюремного заключения, преступника, имя которого не называют, обязали пройти 80-часовую программу лечения и запретили ему работать в любой организации, связанной с детьми и людьми с инвалидностью в течение семи лет.