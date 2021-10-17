Жители древней Америки были высококвалифицированными инженерами: исследование

В 1492 году Христофор Колумб открыл Америку. Хотя за много лет до него это сделали викинги, но они не смогли там "пустить корни". А вот Колумб способствовал тому, что в американские континенты волной покатились европейцы. В нашем сознании бытует мнение, будто "высокие" цивилизации там существовали только в Андах (инки) и Латинской Америке (ацтеки, мая и другие). Но это не так.

Ученые провели тщательные исследования участка под названием Poverty Point, штат Луизиана, США. На нем были обнаружены масштабные земляные сооружения, которые построили древние индейцы. Результаты показывают, что эти первые коренные жители были высококвалифицированными инженерами, способными строить массивные земляные сооружения за считанные месяцы или даже недели. Археологический памятник на участке Poverty Point был построен примерно 3400 лет назад.

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Так древние земляные валы выглядят сегодня / Скриншот с сервиса Goggle Maps

Инженеры древней Америки

Poverty Point состоит из холма высотой почти 22 метра и концентрических полукруглых гребней. Сооружения были построены охотниками-собирателями с использованием около 1,8 миллиона кубических метров грунта. Характерно то, что процесс построения происходил без участия тягловых животных, без технологических инструментов и без колесных повозок. Вероятно, что Poverty Point был религиозным центром.

Еще более невероятным выглядит то, что сооружения "дожили" до наших дней, хотя и расположены недалеко от Мексиканского залива, где присутствует большое количество осадков. Исследователи не видят в этом странности, ведь, говорят они, древние американцы использовали сложные способы смешивания различных типов материалов, чтобы сделать конечный продукт максимально прочным.

Исследуя сооружения, ученые не обнаружили никаких отдельных слоев или свидетельств других разграничений, которые бы давали намек на долгий процесс строительства или его поэтапность. Это значит, говорят археологи, что земляные сооружения были построены очень быстро. Это же, в свою очередь, дает намек на то, что в процесс были привлечены очень много людей.

Такой вывод несколько расходится с современными представлениями об обществе древних охотников-собирателей Америки. Нужен был кто-то, кто бы объединил многочисленные разрозненные племена для совместной работы. Вероятно, это были шаманы.

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