В столице Шотландии местных жителей поздравили с наступающим Новым годом довольно необычным способом. Местные власти решили применить большое количество дронов для того, чтобы на высоте 150 метров сформировать поздравительные надписи и изображения.

Беспилотники на скорости до 40 км/ч выполняли различные фигуры под стихотворение "Fare Well" Джеки Кей, сообщает 24 канал. Британская писательница в своем произведении прощается с 2020 годом и желает наилучшего в 2021 году.

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Как все работало

Созвездием дронов из 150 машин управляли инженеры компании Celestial. Выполнение различных фигур было обеспечено благодаря сложному программному обеспечению с применением искусственного интеллекта.

Эскизы фигур подготовил шотландский иллюстратор Гэри Уилсоном, который вдохновлялся местной природой и стихом. В озвучке первой части шоу приняли участие актеры Дэвид Теннант, Шивон Редмонд и Лорни Макфадьен под музыку кельтской фьюжн-группы Niteworks.