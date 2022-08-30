Мужчина срезал свой отпечаток пальца, чтобы его друг сдал экзамен вместо него

В городе Вадодар, Индия, двое мужчин решили схитрить на экзамене при приеме на работу. Одному из них пришлось прибегнуть к радикальным мерам – срезать кусок кожи с собственного пальца.

Как пишет источник, один из мужчин очень хотел работать на железной дороге, но количество кандидатов на должность было так велико, что он не придумал ничего другого, кроме обмана экзаменаторов. Спойлер: ему ничего не удалось.

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Детали плана

Частная компания, уполномоченная железной дорогой, 22 августа организовала тестирование на вакансию. Более 600 кандидатов явились для сдачи экзамена, попасть на который можно было пл отпечатку пальца.

Одним из них был Маниш Кумар, настолько неуверенный в своих знаниях и умениях, что решил отправить вместо себя друга, Раджагуру Гупту. Чтобы обман прошел и сканер распознал его отпечаток, зарегистрированный в местном полицейском участке, кандидат приложил палец к раскаленной сковороде, а затем срезал скальпелем отслоившуюся кожу. После этого другой парень – обоим чуть за 20 – прикрепил фальшивый отпечаток к своему пальцу.

Как оказалось, это не помогло: при сканировании отпечаток не распознавался даже после нескольких попыток. Гупта привлек внимание экзаменаторов, когда пытался спрятать руку в кармане. Они попросили его обработать руки антисептиком, и после этого чужая кожа отклеилась от его пальца.

Экзаменаторы обнаружили обман и вызвали полицию. Теперь Кумара и Гупту обвиняют в подделке личности и заговоре. Они арестованы и теперь обоим грозит штраф и тюрьма.