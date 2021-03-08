Люди летают в космос с 1961 года, а первая женщина совершила полет за пределы Земли в 1963 году. С тех пор женщины продолжали устанавливать рекорды полетов и пребывания на Международной космической станции. А сейчас NASA готовится к высадке первой женщины на Луне по программе "Артемида". Сегодня рассказываем о женщинах и их достижениях в освоении космоса.

За всю историю космических исследований женщины играли важную роль в осуществлении полетов и выполнении важных космических миссий в рамках различных программ на МКС и не только.

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Женщины в космосе

Валентина Терешкова

Первой женщиной, побывавшей в космосе была советский космонавт Валентина Терешкова. Она была выбрана из более 400 претенденток для запуска в рамках миссии "Восток 6" 16 июня 1963 года. На тот момент ей было 26 лет.

Терешкова была летчицей и имела большой парашютный опыт – 126 прыжков. Также она была одной из четырех женщин, прошедших 18-месячную подготовку к программе "Восток 6" и, в конце концов, была выбрана пилотом полета. Миссия стартовала с космодрома Байконур через два дня после "Восход 5", которую пилотировал космонавт Валерий Быковский, и два космических аппарата прилетели на расстоянии 5 миль друг от друга.



Космонавт Валентина Терешкова

За время своей миссии Терешкова провела в космосе 70 часов и совершила 48 полетов вокруг Земли. Хотя она была одним из пионеров советских исследований космоса, она больше никогда не летала в космос и стала пилотом-испытателем и инструктором.

С 2014 года Терешкова является депутатом Госдумы РФ. Она голосовала за аннексию Крыма и активно поддерживает дальнейшую войну России с Украиной. Кроме того, в марте 2020 поддержала идею убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Основной закон страны, заложив в законе возможность для действующего президента Владимира Путина вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией.

Салли Райд

Первой американкой в космосе стала астронавт Салли Райд. Произошло это 18 июня 1983 года в рамках миссии STS-7 космического шаттла "Челленджер". В общем она стала третьей женщиной в космосе после советских космонавток Валентины Терешковой и Светланы Савицкой, 19 августа 1982 года совершила полет в рамках миссии "Союз Т-7".

Райд присоединилась к корпусу астронавтов NASA в 1978 году как одна из первых шести женщин-астронавтов в американском космическом агентстве.



Астронавт NASA Салли Райд / Фото NASA

На время старта миссии STS-7 Райд было 32 года. Миссия стала седьмым рейсом шаттла NASA и в ее рамках Райд впервые в истории управляла специальным робо-манипулятором рукой на борту шаттла. Основной миссией STS-7 было развертывание спутников связи для Канады и Индонезии. "Челленджер" вернулся на Землю вместе с Райд и другими членами экипажа STS-7 24 июня, завершая шестидневный полет.

Райд снова вошла в историю в 1984 году, когда в рамках миссии STS-41G на "Челленджере", стала первой американкой, которая дважды летала в космос.

В 2012 году Райд умерла от рака в возрасте 61 года.

Пегги Уитсон

Астронавт NASA Пеги Уитсон стала первой женщиной, которая управляла Международной космической станцией в апреле 2008 года во время шестнадцатой экспедиции.

Именно наука привела Уитсон к космической карьере. Она работала в NASA как биохимик, имея степень доктора биохимии Университета Райса. В 1989 году она официально присоединилась к Космическому центру Джонсона как биохимик, а в 1992 году работала научным сотрудником программы "Шаттл-Мир".

В 1996 году Уитсон была избранной в астронавты NASA и впервые попала на Международную космическую станцию в составе экипажа пятой экспедиции в 2002 году. Она провела в космосе 185 дней в этом полете, а также была первой официальной научной сотрудницей NASA на станции.



Астронавт Пегги Уитсон / Фото NASA

Во время своего очередного полета в космос в 2016 году Уитсон стала первой женщиной, дважды командовавшей космической станцией, когда приняла командование пятьдесят первой экспедицией. Она также установила рекорд, как самая старая женщина в космосе, вернувшись из последней миссии в возрасте 57 лет.

Уитсон ушла из NASA в июне 2018 года. Всего она провела в космосе 665 дней.

Кэтрин Салливан

Астронавт NASA Кэтрин Салливан стала первой американской женщиной, которая совершила выход в космос за пределы космического шаттла "Челленджер" во время миссии STS-41-G 11 октября 1984 года.

Салливан получила степень кандидата геологических наук и присоединилась к астронавтам NASA в 1978 году. Выход в космос Салливан состоялся во время девятидневной миссии "Челленджер" в рамках развертывания спутника наблюдения Земли и демонстрации технологии заправки спутника.



Астронавт Терин Салливан / Фото NASA

В апреле 1990 года Салливан вернулась в космос на шаттле "Дискавери", на этот раз, чтобы помочь развернуть космический телескоп "Хаббл". В 1993 году Салливан покинула NASA, работая главным научным сотрудником NOAA. Наконец она стала администратором в 2014 году.

Мэй Джемисон

Астронавт NASA Мэй Джемисон совершила полет на космическом шаттле "Эндевур" в сентябре 1992 года, став первой афроамериканкой, совершившей путешествие в космос.

Джемисон работала несколько лет врачом и отслужила срок в Корпусе Мира перед тем, как в 1987 году присоединиться к NASA в роли астронавта.



Астронавт Мей Джемисон / Фото NASA

Полет Джемисон в космос состоялся на шаттле "Эндевур" 12 сентября 1992 года в составе экипажа STS-47 из семи человек. Она работала специалистом миссии, выполняя эксперименты в двух исследованиях костных клеток. Тогда на "Эндевур" поместили специальный модуль модуль Spacelab, чтобы обеспечить место для более 43 различных исследований во время миссии.

Джемисон провела в космосе чуть более 190 часов во время миссии STS-47 и покинула NASA в марте 1993 года.

Роберта Линн Бондар

Роберта Бондарь стала первой женщиной-космонавтом из Канады в составе экипажа космически миссии STS-42 в 1992 году. К тому же это первая канадка украинского происхождения в космосе да еще и первая врач-невролог, которая побывала на орбите.



Астронавт Роберта Линн Бондар / Фото NASA

В 1984 году Боднар зачислили в отряд астронавтов 1984 NASA.

Хайдемари Стефанишин-Пайпер

Первая американка украинского происхождения в космосе. Стефанишин-Пайпер совершила свою первую миссию STS-115 на борту космического шаттла "Атлантис" 9 сентября 2006 года, как специалист по миссии и стала 8-й женщиной, совершившей космическую прогулку (и первой украинкой). Участие Стефанишин-Пайпер в двух из трех миссий EVA в течение общих 12 часов, 8 минут сделало ее вторым самым опытным астронавтком.

Стефанишин-Пайпер служила в ВМС США как специалист по спасательным и подводным операциям. В космический центр Джонсона Гайдемари прибыла в августе 1996 года, после того, как ее избрали кандидатом в астронавты. После двух лет обучения и тестов она получила квалификацию для назначения полетов в качестве специалиста по миссии.



Астронавт Гайдемари Стефанишин-Пайпер на МКС / Фото NASA

Во время первого выхода в космос Гайди провела начальную установку элементов солнечных панелей P3 / P4 на космическую станцию. А во время второго выхода в рамках миссии STS-115 астронавт включила радиаторы охлаждения солнечных панелей, заменила антенну и установила изоляцию.

14 ноября 2008 года на шаттле "Эндевур" Стефанишин-Пайпер во второй раз отправилась в космос в рамках миссии STS-126. Астронавт осуществила 3 выхода в открытый космос, после этого общее количество выходов Гайди составляло 5, а совокупное их время – 33 часа 42 минуты.

В июле 2009 года Стефанишин-Пайпер покинула корпус астронавтов NASA, чтобы вернуться к своим обязанностям в ВМС.

Кристина Кох

Кристина Кох стала первой женщиной, которая провела в космосе год. В апреле 2019 года NASA объявило, что миссия астронавта на Международной космической станции будет продлена до 328 дней. Она побила рекорд самого длинного одиночного полета женщины – рекорд, который ранее держала астронавт NASA Пеги Уитсон, проведшая 289 дней подряд в космосе с 2016 по 2017 год. Кох вылетел на космическую станцию 14 марта 2019 года и вернулся на Землю 6 февраля 2020 года.



Кристин Кох и Джесика Меир / Фото NASA

Ей принадлежит еще один рекорд, который она разделяет с Джессикой Меир. Эти два астронавта совершили первый в истории выход в открытый космос и работы за пределами МКС без сопровождения мужчин.

Женский выход в космос

18 октября 2019 года двое астронавтов NASA Кристина Кох и Джессика Мейр совершили исторический выход в космос для проведения работ за пределами Международной косминой станции. Во время задания женщины устранили неисправность компонента батарей на корпусе МКС. Кох и Меир были частью экипажа 61-й экспедиции на МКС.

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Первая женщина на Луне

NASA работает над подготовкой к высадке на Луну первой женщины в рамках программы "Артемида", которая должна была совершить исторический полет до 2024 года. Сейчас программа несколько задерживается из-за недофинансирования в связи со сменой администрации США, но подготовка все же продолжается.

Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон подтвердила, что членами программы "Артемида" станут девять мужчин и девять женщин.

В NASA утверждают, что возвращение к изучению спутника Земли позволит получить новые ценные знания и сделать множество научных открытий.