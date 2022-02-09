Женщины изменили "генетический ландшафт" Оркнейских островов: исследование

Ученые провели масштабное исследование и обнаружили, что люди активно мигрировали на Оркнейские острова в начале бронзового века. На удивление, большая часть мигрантов были женщинами.

Археология и генетика совместно могут достичь неслыханных ранее результатов. Так, объединив усилия, ученые исследовали генетическую историю, изучая останки людей, живших на Оркнейских островах, Шотландия в бронзовой эпохе. Исследование показало, что в третьем тысячелетии до нашей эры на отдаленные и изолированные острова пришли люди из северного Причерноморья. Большинство из них были женщинами.

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Так Оркнейские острова выглядят из космоса / Фото Wikipedia

Подробнее об исследовании

Оркнейские острова богаты археологическими артефактами эпохи неолита (новокаменная эпоха). Но потом, с началом энеолита (медной эпохи) и затем бронзового века количество таких артефактов уменьшается. Поэтому ученые решили исследовать и узнать, что могло стать тому причиной. Здесь и объединились археологи и генетики, чтобы тщательно исследовать останки людей, живших в III тысячелетии до нашей эры.

Оказалось, что изолированные от мира Оркнейские острова пережили в начале бронзового века мощную волну иммиграции.

Исследования показывают, что на север современной Шотландии пришли люди, которые в большой степени имели генетику скотоводов из северных причерноморских степей – то есть раньше они жили на территории современной Украины. Вновь прибывшие практически вытеснили старых жителей региона.

В обществе скотоводов энеолита, как считается, руководящую роль занимали мужчины. Женщины играли "второстепенную" роль в этих патриархальных обществах. Поэтому ученые были удивлены, когда обнаружили, что генетические линии жителей Оркнейских островов бронзового века принадлежат женщинам.

Интересно, что ученые были удивлены "по разному":

Археологи не ожидали, что на отдаленные острова добралась такая мощная волна миграции людей.

Генетики удивились, что в генетических линиях преобладают женщины, что довольно необычно для тех времен. В то же время ученые фиксируют, что мужская генетическая линия местного населения не прерывается сразу – это может свидетельствовать, что внешняя миграция не несла агрессивного характера.

Это исследование показывает важность в междисциплинарных взаимодействиях, ведь именно сочетание истории и генетики позволило сделать открытия.