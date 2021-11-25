Женщина из США проглотила наушник AirPods: он кое-что записал в ее желудке

Жительница Бостона рассказала в своем TikTok как случайно проглотила наушник AirPods. Произошло это в момент создания аудиосообщения, поэтому гаджет кое-что записал.

Как рассказала пользовательница с ником Carli B (@iamcarliiib), в тот день у нее очень сильно болела голова. Она решила принять таблетку, но из-за сильной боли что-то пошло не так

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Как это произошло

Держа в одной руке таблетку, а в другой наушник, Carli B отвлеклась и вместо таблетки проглотила наушник, запив его водой.

Она запаниковала и попыталась вызвать рвоту, чтобы вернуть наушник, но это оказалось безрезультатно.

Аксессуар находился в ее организме какое-то время, после чего вышел естественным способом – рентген подтвердил этот факт.

Пострадавшая отмечает, что после проглатывания наушник оставался подключенным к ее iPhone и продолжал работать прямо в животе. Более того, у нее осталось голосовое сообщение в диалоге, где слышно "бульканье".

Она не уточняет, все ли произошло в момент записи голосового сообщения, или она попыталась записать его на другой наушник уже после инцидента. Как бы там ни было, но на записи отчетливо слышны странные звуки в ее животе. Позже она опубликовала ее на своей странице в TikTok.

Женщина говорит, что никаких негативных последствий происшествия она не почувствовала.