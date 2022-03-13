Жажда или русофобия: Рогозин размечтался о возвращении брендов на рашистский рынок

Дмитрий Рогозин, над которым сегодня потешается не только Украина, но и весь мир, решил попробовать себя в прогнозах. Что из этого вышло – далее.

Глава российского космического агентства считает, что западные компании вернутся в Россию. Однако будут ли им рады – вопрос.

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Я Рогозин – я так вижу

Срок возврата в Россию западных брендов и компаний зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность? Думаю, все со мной согласятся: жадность в итоге одержит победу. Да вот только места всем не хватит,

– уверен соучастник режима Путина.

Сегодня эксперты сходятся на том, что действительно постепенное возвращение на рынок со временем начнется – Путин, как и его режим не вечен.

Однако Россию ждут годы, если не десятилетия, недоверия и осторожности.

Инвесторы будут закладывать риск в свои проекты и неохотно нести деньги, особенно если власти решат поддержать идею национализации имущества компаний, которые объявили о прекращении работы.

Поэтому уверенность Рогозина в том, что "места всем не хватит", под огромным вопросом.

Понятно, что он имеет в виду, что за это время будет проведено полное импортозамещение – появление на месте закрытых магазинов и заведений "отечественных" аналогов.

Однако практика показала, что с 2014 года, когда об импортозамещении задумались после первых санкций, введенных из-за оккупации Россией Крыма, страна так и не продвинулась в этом вопросе. Вероятно, не предпримет она никаких шагов и на этот раз.

Особенно учитывая все санкции США на ЕС, которые не позволят ввозить оборудование.

Напомним, сейчас с рынка оккупанта ушло несколько сотен компаний, в том числе и некоторые украинские. Жители страны, которую теперь мало кто хочет называть вслух, остаются без еды, техники, одежды, косметики, развлечений, путешествий, программного обеспечения и прочего, пока власти все больше закручивают гайки и опускают железный занавес.