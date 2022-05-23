Из-за жалоб и не только видеохостинг заблокировал и удалил ряд каналов, среди которых не только недавно созданные каналы для распространения пропаганды и лжи, но и такие известные блоггеры, как Владимир Соловьев. Также с платформы были удалены каналы Министерства обороны и Министерства иностранных дел России.

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В то же время представители платформы не предоставили точных критериев модерации контента по войне в Украине. Впрочем, что точно известно, так это то, что YouTube стал пристальнее присматриваться к российским каналам, поскольку многие из них пропагандируют насилие и ненависть в отношении украинцев.

У нас есть правила, запрещающие отрицать значительные насильственные события, от холокоста до стрельбы в школе Сэнди-Хук. Конечно, в Украине происходит большое насильственное событие. И мы применили это правило для беспрецедентных действий на платформе,

– сообщил продуктовый директор YouTube Нил Мохан.

YouTube боятся блокировать в России

После того как YouTube начал удалять пропагандистские видео и блокировать каналы российских блоггеров и ведомств, в России начали угрожать закрытием платформы. Эти угрозы раздаются довольно часто, но никто не принимает никаких мер, по блокированию сервиса и тому есть свои причины.

Видеохостинг компании Google всегда был отличным инструментом для "распространения фейков и ложной информации". Россия же владеет крупнейшей на планете фабрикой троллей и может позволить себе плодить сотни аккаунтов и распространять тысячи пропагандистских и лживых видео о войне в Украине.

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Если заблокировать YouTube, агрессор потеряет инструмент для распространения такой информации.