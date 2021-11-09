Наше Солнце сейчас находится в 25-м цикле активности, который начался в середине прошлого года. С того момента на Солнце чаще появляются пятна и возникают вспышки и корональные выбросы массы, которые, достигнув нашей планеты, вызывают возмущения магнитосферы. Что же это значит для людей?

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Возмущения магнитосферы Земли мы можем наблюдать в виде эффектного и красивого полярного сияния. На этот раз его могло видеть значительно больше людей, чем всегда, так как из-за мощной магнитной бури полярное сияние можно было наблюдать даже в Украине примерно до 50 градусов северной широты.

Однако полярные сияния это не единственное следствие магнитных бурь. Кроме них это ведет к созданию помех в радиосвязи, а также может вызвать сбои в работе спутников и энергосистем, что может принести немало проблем. К счастью на этот раз буря была не столь мощной.

Новая мощная магнитная буря

4 ноября 2021 года, около часа ночи по киевскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь за последние четыре года. Индекс геомагнитной активности после полуночи резко увеличился до уровня 7 (при максимуме 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня (G3). В это время космические аппараты зафиксировали рост скорости солнечного ветра до более чем 800 километров в секунду и увеличение плотности межпланетной плазмы почти в 100 раз.

Проанализировав собранные данные, ученые пришли к выводу, что буря вызвана приходом солнечного вещества, выброшенного во время вспышки класса М1.7, который произошел рано утром 2 ноября.