Поскольку в NASA есть только один пример жизни на планете с кислородом – это наша Земля, то ее изучение, анализ и прогнозирование процессов может помочь в поисках жизни во Вселенной. Поэтому агентство заказало ученым исследование, чтобы на примере нашей планеты понять, как и в какой период развития экзопланет следы кислорода будут служить маркерами инопланетной жизни.

Исследователи Кадзума Одзаки из Университета Тохо в Японии и Крис Рейнхард из Технологического института Джорджии создали комплексную модель для изучения изменений климата, биологии и геологии Земли, чтобы проанализировать, как будет меняться планета и процессы на ней.

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Что смогли предсказать ученые

Прогноз предположил, что кислород очень быстро исчезнет из атмосферы Земли через миллиард лет. Очень быстро в данном случае – это в течение 10 тысяч лет, по геологическим меркам только миг.

Все дело в том, что Солнце в процессе старения будет разогреваться и примерно через миллиард лет разогреется настолько, что начнет расщеплять углекислый газ в атмосфере нашей планеты. К сожалению, декарбонизация пройдет с такой скоростью, что вскоре по всей Земле прекратится процесс фотосинтеза у растений и простейших организмов. А если остановится фотосинтез, кислород перестанет поступать в атмосферу, и из-за этого многоклеточные организмы погибнут.

Согласно проведенному моделированию, уровень кислорода в атмосфере Земли снизится до одной миллионной доли от нынешнего состояния всего за 10 тысяч лет. Параллельно будет расти уровень метана, который за тот же промежуток времени увеличит концентрацию в атмосфере в 10 тысяч раз. В такой воздушной смеси смогут жить только бактерии. Многоклеточная форма в современном понимании в таких условиях не выживет.

Почему этот прогноз такой важный

Фактически ученые предоставили NASA временные интервалы для поиска кислородной жизни на экзопланетах. Считается, что кислород появился на Земле около 2,4 млрд лет назад во время так называемой кислородной катастрофы, когда цианобактерии сравнительно быстро насытили атмосферу древней Земли кислородом и изменили ход эволюции на планете. Добавим к этому еще один миллиард лет, и кислород можно будет больше не искать в атмосферах землеподобных планет.

Одзаки и Рейнхард пришли к выводу, что кислород является важным биомаркером, но он не может быть постоянной характеристикой планет, на которых есть жизнь. Это может изменить подход к классификации экзопланет, ведь даже без кислорода на дальних мирах может быть много одноклеточной жизни.