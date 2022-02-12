Земля в огне: ученые поняли, что уничтожило 9% поверхности планеты 13 тысяч лет назад

Ученые давно знали, что 13 тысяч лет назад на Земле произошла масштабная катастрофа, однако о ее причинах могли только догадываться. Теперь появились новые данные, проливающие свет на этот вопрос.

Масштабное исследование стартовало в 2018 году. Его целью была проверка гипотезы о том, что в раннем дриасе Земля стала жертвой катастрофического удара гигантской кометы.

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Что выяснили

Это событие произошло 13 000 лет назад, когда планета уже вышла из периода оледенения, но вдруг на пару столетий снова замерзла.

Причина была известна и раньше – заполнение атмосферы невероятным количеством пыли и пепла. Однако не было ясно, что их породило.

Предыдущая версия причины – извержение супервулкана Лааха на территории современной Германии. Тогда близлежащие земли покрыло слоем пепла толщиной около 50 метров.

Однако новое исследование открыло в мифологии древних народов указания на удар кометы, который вызвал невероятный пожар.

По расчетам тогда сгорело 10 миллионов квадратных километров или около 9 процентов всей биомассы планеты, и условия жизни для уже более чем разумных человеческих племен катастрофически изменились, что не могло не отразиться на их культуре.

Остальные исследования выявили аномальное количество платины в слоях пепла и сажи. Этот элемент часто встречается в кометах и ​​астероидах.

Сам слой отложений содержит множество продуктов горения биомассы, таких как аммоний и нитрат. Изучение сохранившихся образцов пыльцы показало, что просторные сосновые леса были уничтожены сразу, а опустошенные земли заселили тополя, хорошо адаптированные к подобным условиям.

Ученые считают, что эта старинная комета имела диаметр около 100 километров. Она вероятно распалась на части, а ее остатки до сих пор находятся в Солнечной системе.