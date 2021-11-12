Земля нагревается беспрецедентными темпами и виноваты в этом люди

Специалисты из Университета Аризоны реконструировали климат нашей планеты до последнего Ледникового периода. Ученые выявили основные факторы изменений климата и установили, что главным фактором роста температуры планеты стало скопление парниковых газов в атмосфере. Буквально за последние 150 лет скорость потепления стала беспрецедентной.

В своей работе ученые взяли за основу график изменений глобальной температуры, созданный восемь лет назад, добавив к нему новое, пространственное измерение. В результате у них получилась карта температурных колебаний планеты с интервалами каждые 200 лет, что тянется на 24 000 лет назад.

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Эта карта позволила визуализировать глобальные климатические процессы каждой конкретной точки Земли, и проанализировать их.

Реконструкция указывает на то, что современные температуры не имеют аналогов за последние 24 000 лет, а также, что скорость вызванного человеком глобального потепления быстрее, чем все, что мы наблюдали за этот период,

– сказала профессор Джессика Тирней, соавтор исследования.

В результате ученые получили три основных вывода:

Во-первых, основной движущей силой изменения климата с последнего Ледникового периода было увеличение концентрации парниковых газов и сокращение ледовых щитов.

и сокращение ледовых щитов. Во-вторых, подтвердилось постепенное потепление , которое происходит за последние 10 000 лет.

, которое происходит за последние 10 000 лет. В-третьих, сила и темп потепления в последние 150 лет намного превосходят магнитуду и скорость изменений, что произошли за 24 000 лет.

Для получения этих данных ученые применили метод комбинирования двух баз данных – температуры морских отложений и компьютерное моделирование. Теперь они собираются применить тот же подход, чтобы заглянуть еще дальше в прошлое.