В своей работе ученые взяли за основу график изменений глобальной температуры, созданный восемь лет назад, добавив к нему новое, пространственное измерение. В результате у них получилась карта температурных колебаний планеты с интервалами каждые 200 лет, что тянется на 24 000 лет назад.
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Эта карта позволила визуализировать глобальные климатические процессы каждой конкретной точки Земли, и проанализировать их.
Реконструкция указывает на то, что современные температуры не имеют аналогов за последние 24 000 лет, а также, что скорость вызванного человеком глобального потепления быстрее, чем все, что мы наблюдали за этот период,
– сказала профессор Джессика Тирней, соавтор исследования.
В результате ученые получили три основных вывода:
- Во-первых, основной движущей силой изменения климата с последнего Ледникового периода было увеличение концентрации парниковых газов и сокращение ледовых щитов.
- Во-вторых, подтвердилось постепенное потепление, которое происходит за последние 10 000 лет.
- В-третьих, сила и темп потепления в последние 150 лет намного превосходят магнитуду и скорость изменений, что произошли за 24 000 лет.
Для получения этих данных ученые применили метод комбинирования двух баз данных – температуры морских отложений и компьютерное моделирование. Теперь они собираются применить тот же подход, чтобы заглянуть еще дальше в прошлое.