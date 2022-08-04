Сутки 29 июня оказались на 1,59 миллисекунды меньше, чем 24 часа. Такого показателя не было за всю историю наблюдений, хотя подобное явление фиксировалось и раньше. Выявлять это отклонение помогают атомные часы, самые точные в мире. Они следят за временем с 60-х годов.

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Детали открытия

Как мы знаем, Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа. Ученые, изучающие вращение Земли, используют термин "Продолжительность дня", чтобы говорить о том, насколько медленно или быстро вращается Земля. Продолжительность дня – это разница между фактическим временем, за которое планета совершила полный оборот и 86 400 секундами (24 часа). Когда продолжительность дня увеличивается, Земля оборачивается медленнее. Когда уменьшается и становится отрицательным числом, Земля вращается быстрее.

Данные последних лет часто показывают отрицательные числа. Только в 2020 году планета побила собственный рекорд скорости 28 раз.

Самый короткий день в 2020 году составил -1,47 миллисекунды 19 июля.

В 2021 году рекорд побить не удалось, поскольку планета немного замедлилась

В 2022-м ученые увидели ускорение. 29 июня Земля установила новый рекорд кратчайших суток в эпоху атомных часов -1,59 миллисекунды.

А в июле планета снова замедлилась, показав -1,50 миллисекунды 26 числа.

Доподлинно неизвестно, почему так происходит. Предполагают, что это может быть связано с процессами во внутренних или внешних слоях Земли, ее структурой, океанами, приливами или даже климатом. Кроме того, существует теория, что причиной может быть колебание географических полюсов Земли.

Если быстрое вращение Земли продолжится, это со временем может привести к появлению первой в истории отрицательной високосной секунды. Это понадобится для того, чтобы время для населения планеты, которое базируется на сверхстабильном ритме атомных часов, соответствовало солнечному времени, которое в свою очередь базируется на движении Солнца по небу. Отрицательная дополнительная секунда означает, что наши часы пропускают одну секунду, что потенциально может создать проблемы для IT-систем.

Никто не знает, будет ли продолжительность дня и дальше уменьшаться. Ученые не уверены, и им тяжело делать прогнозы по продолжительности дня более чем на год вперед. В общем, исследователи говорят, что примерно через 6,7 миллиона лет день станет на минуту длиннее.