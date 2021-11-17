Земля может получить кольца, как у Сатурна: ученые придумали, как быть с космическим мусором

Сатурн имеет одну из самых сложных систем колец в Солнечной системе. По данным ученых американского Университета Юты, скоро похожие кольца могут появиться и у Земли, но состоять они будут не из камней и льда, а из космического мусора, и сформируют их сами люди.

Сколько космического мусора на земной орбите

По состоянию на сегодня Европейское космическое агентство (ESA) насчитало около 170 миллионов частиц космического мусора разного размера, которые вращаются вокруг Земли. Большинство из них небольшие, но даже малые объекты вполне могут угрожать безопасности космических полетов и орбитальным миссиям.

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Космический мусор за последние десятилетия значительно вырос в количестве и массе из-за частых запусков, космических инцидентов, антропогенной активности и действий таких стран, как Россия. Сейчас его совокупная масса достигает около 7 500 тонн.

Что предлагают американские ученые

По словам профессора робототехники Университета Юты Джейка Эббота, "Земля находится на пути к тому, чтобы иметь собственные кольца. Только они будут состоять из мусора".

Эббот годами работает с магнитами. Он и его команда инженеров сейчас ищут способ очистить околоземное пространство от мусора с их помощью.

По словам исследователей, они выяснили, как манипулировать объектами, которые попадают в сферу действия магнитных полей, даже если они не содержат магнитных металлов – космический мусор часто состоит из легких немагнитных материалов.

Ученые протестировали разработки, двигая медный шарик на пластиковом плотике в емкости с водой. Магниты двигали сферу не только по площади импровизированного "водоема", но и могли вращать сам шарик.

Как эту разработку можно применить на практике

По мнению ученых, технология может использоваться космическими роботами для смещения мусора с ближайшей орбиты и удаления его дальше в космос – даже не касаясь обломков. Результаты исследования недавно опубликованы в журнале Nature.

По словам Эббота, теперь появление технологии для создания собственных колец Земли просто дело техники. Стоит отметить, что о полном освобождении орбиты от мусора речь уже не идет. Его просто предлагают сформировать в аккуратные кольца, чтобы он не мешал.