Данные сейсмических исследований ядра Земли показывают, что его плотность ниже плотности материалов в его составе, в частности – железа. Добыть образцы ядра или нижней части мантии нашей планеты на нынешнем этапе развития техники невозможно.

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Однако никто не мешает ученым создать в лаборатории условия, имитирующие процессы в ядре Земли или на этапе формирования планеты, когда температура и давление были очень высокими.

Искусственное ядро в лабораторных условиях

Для создания колоссального давления ученые использовали алмазную наковальню, а материал на ней нагревали с помощью лазера. В роли подопытных образцов были взяты материалы, аналогичные по химическому составу материалам молодой планеты. При давлении в 30-60 ГПа и температуре 2830-4300° C водород начал усиленно проникать в железо с высвобождением и последующим связыванием кислорода с водой. Это объясняет, почему ядро Земли имеет меньшую плотность и раскрывает секрет, куда делась вся вода с молодой планеты.



Алмазная наковальня / Фото Hirose

По подсчетам исследователей, в ядре нашей планеты может скрываться водорода на 70 земных океанов. Если бы не определенные процессы в момент формирования планеты, жизнь на Земле в том виде, в каком мы ее знаем и наблюдаем, была бы невозможна.

Важно. Данное исследование также может пролить свет на процессы образования планет во Вселенной и приблизить нас к разгадкам многих тайн природы.