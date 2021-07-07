Доказано: Земля была готова к зарождению жизни уже 2,7 миллиарда лет назад

Уникальное исследование древних алмазов показало, что химический состав атмосферы нашей планеты, который делает ее пригодной для активного развития жизни, был заложен по крайней мере 2,7 миллиарда лет назад. Работа была представлена на конференции по геохимии.

Водород, азот, неон и углерод – легкие химические элементы и соединения, которые способны испаряться из-за воздействия тепла или давления. Они необходимы для возникновения жизни.

Интересно Ученые нашли в миллионы раз более эффективный способ очистки воды

Детали открытия

Не все планеты богаты подобными веществами, поэтому, по мнению ученых, у таких миров меньше шансов на возникновение и развитие жизни. В связи с этим большая часть поисков жизни на других планетах сосредоточена именно на летучих веществах.

На Земле они спрятаны в недрах планеты и выносятся на поверхность через вулканические процессы. Знание того, когда ими наполнилась атмосфера, – ключ к пониманию возможного развития жизни. Однако столь древние породы в основном разрушены силой времени.

Алмазы, как известно, очень прочный материал, поэтому хранят внутри газовый состав древней Земли – они фактически представляют собой капсулу времени. Ученым из университетов Лотарингии (Франция) и Альберты (Канада) удалось провести исследования древних алмазов и выяснить, какой состав атмосферы был на нашей планете миллиарды лет назад.

Они показали, что богатая летучими соединениями среда сформировалась у нашей планеты по крайней мере уже 2,7 миллиарда лет назад. И это не предел: исследователи подчеркивают, что исследуемые ими алмазы могут быть гораздо старше, поэтому условия для активного развития жизни на нашей планете могли сформироваться гораздо раньше.

Чтобы это выяснить, необходимы дальнейшие исследования.