Водород, азот, неон и углерод – легкие химические элементы и соединения, которые способны испаряться из-за воздействия тепла или давления. Они необходимы для возникновения жизни.

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Детали открытия

Не все планеты богаты подобными веществами, поэтому, по мнению ученых, у таких миров меньше шансов на возникновение и развитие жизни. В связи с этим большая часть поисков жизни на других планетах сосредоточена именно на летучих веществах.

На Земле они спрятаны в недрах планеты и выносятся на поверхность через вулканические процессы. Знание того, когда ими наполнилась атмосфера, – ключ к пониманию возможного развития жизни. Однако столь древние породы в основном разрушены силой времени.

Алмазы, как известно, очень прочный материал, поэтому хранят внутри газовый состав древней Земли – они фактически представляют собой капсулу времени. Ученым из университетов Лотарингии (Франция) и Альберты (Канада) удалось провести исследования древних алмазов и выяснить, какой состав атмосферы был на нашей планете миллиарды лет назад.

Они показали, что богатая летучими соединениями среда сформировалась у нашей планеты по крайней мере уже 2,7 миллиарда лет назад. И это не предел: исследователи подчеркивают, что исследуемые ими алмазы могут быть гораздо старше, поэтому условия для активного развития жизни на нашей планете могли сформироваться гораздо раньше.

Чтобы это выяснить, необходимы дальнейшие исследования.