Как на Земле возникла вода: ученые нашли новый впечатляющий ответ

Исследователи до сих пор не знают, где и как возникло такое огромное количество воды на Земле. Согласно новому исследованию, вода, которая попала на планету, существовала в Солнечной системе до формирования Земли.

Команда геохимиков из Национального музея естественной истории Франции установила, что изотопы воды в метеорите, которому 4,57 миллиарда лет, совпадают с изотопами воды на современной Земле.

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Начальный изотопный состав воды в Солнечной системе – вопрос огромной важности для понимания происхождения воды на планетах, но остается без ответа, несмотря на многочисленные исследования,

– пишут авторы исследования.

При чем тут метеориты

Дело в том, что некоторые метеориты являются полноценными капсулами времени, что помогает исследователям изучать, как протекали разнообразные процессы во Вселенной. Часто метеориты содержат частицы из газов и пыли еще со времен зарождения звезд.

В процессе образования таких метеоритов из остатков пыли и газа, которые пошли на создание Солнца, их состав подвергался такому давлению и температурам, что следы происхождения невозможно проследить. Однако изредка удается найти образцы, поддающиеся анализу.

Так, в метеорите Ефремовка, найденном в Казахстане в 1962 году, нашли элементы, которым примерно 4,57 миллиарда лет. Его и анализировали французские геохимики с помощью специально разработанной для этого технологии.

Как происходили измерения

Для измерения состава воды в метеорите они использовали сфокусированный ионный луч , который идентифицировал и проанализировал все минералы в образце.

, который идентифицировал и проанализировал все минералы в образце. Затем ученые сравнили результаты с восемью земными образцами материалов, которые содержат воду.

В итоге исследователи проверили соотношение изотопов водорода в метеорите.

Результаты показали, что в первые 200 000 лет истории Солнечной системы, до формирования планетезималей, существовали два больших газовых резервуара.

Что такое планетезималь? Космический объект на орбите вокруг звезды, образующийся в результате постепенного оседания на нем меньших объектов и частиц протопланетного диска.

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Один из них содержал газ, из которого образовалось, наконец, все вещество системы. Другой был богат водой, которая, скорее всего, возникла из массивного притока межзвездного материала. Он проник внутрь Солнечной системы на время коллапса протозвездной оболочки.

Поразительно, но эта вода очень похожа на современную земную по своему изотопному составу. Отсюда можно предположить, что вода присутствовала в ранней Солнечной системе с самого начала – еще до того, как Земля сформировалась в протопланету.