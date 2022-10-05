По крайней мере, о таком развитии событий говорится в новом исследовании ученых из Университета Кертина, опубликованном на прошлой неделе. Оно обрисовывает среднесрочное геологическое будущее нашей планеты.

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В последние два миллиарда лет земные континенты сталкивались вместе, образуя суперконтинент каждые 600 миллионов лет, известный как суперконтинентальный цикл. Это означает, что нынешние континенты должны снова сойтись вместе через несколько сотен миллионов лет,

– сказал ведущий автор исследования Чуан Хунг.

Для установки временных рамок исследователи использовали 4D геодинамическое моделирование тектонических плит Земли, решив выяснить, почему предыдущие суперконтиненты формировались совершенно разными способами.

Из этих способов, интроверсия является одной из двух основных моделей, и происходит, когда континенты смыкаются над образовавшимся внутренним океаном, когда предыдущий суперконтинент распался на части. На противоположном конце – экстраверсия , когда континенты смыкаются над внешним, бывшим суперокеаном.

Если бы этот кусочек каменистой истории можно было бы прояснить, исследователи могли бы лучше предсказать следующее суперконтинентальное объединение.

Возможное будущее планеты Земля

Исследователи обнаружили, что прочность океанической литосферы определяет, какая форма сборника происходит, и отсюда заключили, что экстраверсия будет отвечать за следующий суперконтинент. В этом случае бывшим суперокеаном является Тихий океан. В прошлый раз таков был суперокеан Панталасса, окружавший Пангею, предыдущий суперконтинент.

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Образовавшийся новый суперконтинент уже получил название Амазия, поскольку некоторые вены считают, что Тихий океан закроется (в отличие от Атлантического и Индийского океанов), когда Америка столкнется с Азией. Ожидается, что Австралия также сыграет определенную роль в этом важном событии на Земле, сначала столкнувшись с Азией, затем соединив Америку и Азию после того, как Тихий океан закроется.

– сказал Хуанг.

Как бы там ни было, но сейчас это всего лишь одна из многих гипотез относительно смещения континентов, включая модель Pangea Proxima, которая предполагает, что закроются вышеупомянутые Атлантический и Индийский океаны.