Начиная с сентября 2022 года, один из вулканов на хребте ожил и вывернулся, наполнившись лавой, которая вылилась в окружающий океан и подняла в воздух объемные шлейфы пепелящего дыма. Впоследствии на месте образовался совершенно новый остров. Оперативный съемочный аппарат NASA Operational Land Imager-2 (OLI-2) смог зафиксировать его на снимках.

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Рождение острова

Первоначальные измерения, собранные 14 сентября, показали, что остров имеет площадь около 13 1064 квадратных километра или один акр, и высоту 33 метра над уровнем моря. Но к 20 сентября маленький бурно развивавшийся островок вырос почти до 79 248 квадратных километров, или шести акров.



Молодой остров в Тихом океане / Фото NASA

Вулканическая активность, порождающая острова, не удивительна, учитывая положение подводной горы Хоум-Риф в зоне субдукции Тонга-Кермадек, где три тектонических плиты сходятся друг с другом в медленном столкновении. Среди этой троицы есть гигантская Тихоокеанская плита, которая имеет площадь около 64 миллионов квадратных километров и является самой большой тектонической плитой в мире.

Из-за своих огромных пропорций субдукция означает, что Тихоокеанская плита постепенно погружается под две другие более легкие плиты, которые сталкиваются, и в процессе этого зияет один из самых глубоких желобов на Земле на морском дне, известный как желоб Кермадец, а также активная вулканическая дуга Кермадец сразу за ним.

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Судьба острова

К сожалению, этот малыш, по всей вероятности, не задержится здесь надолго. NASA предупреждает, что острова, созданные подводными вулканами, как правило, недолговечны. Но есть некоторые исключения, как, например, один остров, созданный из соседнего вулкана Латеики в 1995 году, просуществовавший целых 25 лет – хотя это не очень долго с геологической точки зрения.