Земле может угрожать заражение инопланетными организмами

Освоение космоса повышает возможность вторжения инопланетных организмов на Землю, утверждают учёные в новой статье в журнале BioScience. Исследователи считают, что увеличение количества космических миссий, включая нацеленные на доставку инопланетных образцов на Землю, могут переместить внеземные виды на нашу планету, где они могут стать инвазивными и нанести ущерб местным видам.

То же самое, по мнению ученых, может произойти и с инопланетной жизнью, которое столкнется с земными организмами. Исследователи отмечают, что важно снизить риски биологического заражения в обоих направлениях.

Не упустите Помощь на расстоянии: каким должно быть современное обслуживание клиентов

Энтони Риккарди, профессор биологии из Университета Макгилла в Монреале и его коллеги призывают к совместным исследованиям астробиологов, ищущих внеземную жизнь, и биологов, изучающих инвазивные виды на Земле. Риккарди предполагает, что наиболее вероятными претендентами на обнаружение в космосе являются микробные организмы, напоминающие бактерии.

Действительно ли Земля может пострадать от инопланетного заражения

Отмечается, что риск межпланетного заражения остается очень низким, отчасти потому, что строгие условия космического пространства затрудняют выживаемость организмов, которые могут путешествовать на внешней стороне космического корабля. Тем не менее, Риккарди акцентирует внимание на необходимости соблюдать осторожность, поскольку инвазивные микроорганизмы из космоса могут нанести непоправимый ущерб земной экосистеме.

Как люди разрушают экосистемы

Люди повредили экосистемы всего мира, путешествуя и позволяя организмам вторгаться в новую среду, в которую они никогда бы не попали естественным путем. Например, гриб Austropuccinia psidii из Южной Америки был завезен в Австралию при неизвестных обстоятельствах и захватил местные эвкалиптовые деревья, задерживая их рост, а иногда и убивая.

Исследователи отмечают, что развивающиеся в географической изоляции островные экосистемы особенно уязвимы для инвазивных видов, потому что дикая природа в этих местах не выработала "иммунитет" для борьбы с такими "захватчиками". И Земля является своеобразной островной экосистемой без защиты перед космическими организмами. Как и другие планеты, они не защищены от выходцев с Земли.

Случаи перемещения земных организмов на другие планеты

В качестве доказательства возможности межпланетного заражения исследователи ссылаются на ситуацию с израильским космическим кораблем Beresheet, врезавшимся в Луну в 2019 году с тысячами тардиградов (тихоходки) – микроскопических животных, которые могут пережить экстремальные условия, включая космический вакуум.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Astrobiology, свидетельствует, что существа, вероятно, не пережили столкновения с Луной, но этот случай подтверждает возможность неконтролируемого перемещения биологических видов в космосе.

Интересно Астрономы наблюдают за новым типом звезд, "которых не должно быть"

Риски растут

По словам Рикарди, космические агентства, такие как NASA, давно осведомлены о потенциальных рисках биологического заражения, и с 1960-х годов действует политика планетарной защиты, направленная на снижение этих рисков. Однако новая эра освоения космоса создает новые риски, поскольку исследователи нацелены на миры, в которых с вероятностью может быть обнаружена жизнь.

Кроме того, благодаря частным компаниям, таким как SpaceX, космос становится более доступным, а значит вероятность заражения Земли инопланетными видами существенно повышается. Исследователи заявляют, что планеты и спутники всегда обменивались материалом через метеориты, но освоение человеком космоса ускоряет эти процессы.