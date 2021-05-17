Владимир Зеленский открыл конференцию Diia Summit 17 мая 2021 года. Президент Украины рассказал о планах по цифровизации государственных услуг, отказе от бумажных документов и прочее.

Интересно Раскрыли секрет древних "врат ада": как жрецы манипулировали верующими и приносили жертвы богам

О чем говорил Владимир Зеленский

Одной из тем выступления был доступ к интернету для всех граждан.

Другой пункт моей программы – доступ к быстрому интернету для всех жителей нашей любой Украины. Только за последние пол года более 2 миллионов граждан Украины получили доступ к 4G. Миллионы украинцев научились азам цифровой грамотности. В этом году мы стремимся обеспечить доступ к фиксированному интернету. Три тысячи украинских сел, их школы, их больницы, их библиотеки,

– заявил Зеленский во время выступления.

Президент также заявил, что целью власти является стремление к принятию гражданами важных решений через интернет. Одним из способов воплощения этих планов являются электронные петиции в "Дие".

Сегодня знаковый день, когда мы делаем первый шаг на пути к электронной демократии. Этот шаг – запуск в "Дия" электронных петиций,

– сказал Владимир Зеленский

Сегодня приложением "Дия" пользуются уже более 10 миллионов украинцев.