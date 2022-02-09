Зеленский прокомментировал петицию об открытии украинских офисов Google и Facebook

Владимир Зеленский рассмотрел петицию об открытии офисов Google и Facebook в Украине, и переносе модерирования украинского контента из России. Она набрала необходимое количество голосов.

Ответ появился 8 февраля. Президент поблагодарил "всех, кто проявил интерес и неравнодушие к проблемам информационной безопасности Украины и поддержал эту петицию".

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Что сказал Зеленский

Считаю, что обеспечение модерирования сегментов Google, YouTube, Facebook и Instagram с территории Украины является важным направлением усиления национальной безопасности в информационной сфере и противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации,

– говорится в тексте.

Согласно предоставленному ответу, вопрос переноса модерирования украинского контента неоднократно поднимался как внутри правительства, так и на международном уровне. В частности во время визита в Соединенные Штаты Америки с 30 августа по 3 сентября 2021 года состоялся ряд встреч и переговоров украинской делегации с руководителями Google и Apple. Обсуждалась, в том числе и необходимость расширения присутствия в Украине и налаживание эффективного противодействия дезинформации.

Кроме того, 27 сентября 2021 года во время видеоконференции с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом Зеленский предлагал рассмотреть возможность открытия офиса компании в Украине. После этого Facebook сменила название на "Meta Platforms", а в планах украинских властей официально возобновить обращение.

Учитывая уровень влияния поднятой в петиции проблематики на общественную жизнь и национальную безопасность государства, значительное внимание к ней общественности, а также учитывая, что урегулирование этого вопроса законодательством Украины возложено на Кабинет Министров Украины, я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с предложением активизировать работу, направленную на открытие на территории Украины представительств компаний "Google" (YouTube) и "Meta Platforms" (Facebook, Instagram), и безотлагательно восстановить высказанные указанным международным компаниям обращения и приглашения,

– так заканчивается ответ на петицию.

Таким образом, судя по всему, в ближайшее время стоит ожидать возобновления процесса расширения присутствия Facebook и Google в Украине.

Российские офисы: в чем проблема

Наличие украинских представительств крупных компаний крайне необходимо сегодня, ведь из-за того, что украинский контент модерируется в России, возникает масса проблем, связанных с предвзятостью в отношении украиноязычного контента, необоснованным блокированием учетных записей украинцев, влиянием России на содержимое, которое демонстрируется в Украине, и другим.

Вот, что об этом говорит сама петиция:

"… Современная российско-украинская война происходит не только на оккупированной части Донбасса, она имеет также свой фронт в гибридном противостоянии. РФ, вкладывая большие ресурсы, стремится влиять на работу офисов крупных компаний, как Facebook, YouTube и т. п, на своей территории. При этом, московские офисы компаний пытаются продвигать пророссийские нарративы через данные социальные сети. На первых страницах по умолчанию предлагается контент из Российской Федерации, указанные социальные сети, блокирующие проукраинские нарративы, продвигают пророссийские.

Например, редакторскими подборками YouTube Music для украинских пользователей руководят из московского офиса. Российские сотрудники выбирают российский контент, влияющий на содержание подборок для украинцев. Известны случаи, когда целые украинские каналы в YouTube закрывались из-за обращения российских госорганов (Роскомнадзор) в российский офис YouTube. Такое может произойти с любым украинским каналом, пока они в юрисдикции российского офиса YouTube. Такая ситуация недопустима, учитывая, что Россия является страной-агрессором.

В первую очередь, это опасно для украинских детей и подростков, которые являются основными пользователями соцсетей, и не имеют сложившегося критического мышления. И это является бомбой замедленного действия, которая может неожиданно сработать через 5-10 лет, и повредит нашей стране..."