Зеленский предложил Facebook открыть офис в Украине

Президент Зеленский 27 сентября беседовал с представителями Facebook. В формате видеоконференции пообщался глава государства с главным операционным директором Шерил Сэндберг и вице-президентом компании Ником Клеггом.

Зеленский рассказал Сэндберг и Клеггу о достижениях Украины в области цифровизации. Особое же внимание обратил на шаги власти в направлении совершенствования налогово-правовой системы для IT-компаний.

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Зеленский провел видеоконференцию с представителями Facebook

Владимир Зеленский в формате видеоконференции пообщался с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом компании Ником Клеггом.

Президент Украины отметил, что цифровизация является приоритетом нашего государства.

является приоритетом нашего государства. В доказательство этого Зеленский напомнил, что Украина стала первой страной в мире, которая приравняла цифровые паспорта к обычным.

к обычным. Напомнил и о Дие, в которой украинцы могут даже регистрировать бизнес, а дальше количество услуг будет только расти и расти.

У нас есть несколько амбициозных целей: электронная таможня, парламентские и президентские выборы, цифровая перепись граждан,

– рассказал президент.

И добавил, что важна и ІТ-отрасль, которая уже составляет 4% ВВП страны. Этот показатель власть хочет нарастить до 10% за 2 – 3 года.

Президент предложил Facebook открыть офис в Украине

После этого Владимир Зеленский пригласил представителей Facebook посетить "Дия. Саммит" в Киеве 29 ноября. Президент убежден, что:

"Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине".

И "очень хорошим сигналом".

Вместе с этим Зеленский предложил Facebook рассмотреть возможность открытия офиса компании в Украине.

Напомним: