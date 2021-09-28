Зеленский предложил Facebook открыть офис в Украине
Источник:Офис Президента
Президент Зеленский 27 сентября беседовал с представителями Facebook. В формате видеоконференции пообщался глава государства с главным операционным директором Шерил Сэндберг и вице-президентом компании Ником Клеггом.
Зеленский рассказал Сэндберг и Клеггу о достижениях Украины в области цифровизации. Особое же внимание обратил на шаги власти в направлении совершенствования налогово-правовой системы для IT-компаний.
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Зеленский провел видеоконференцию с представителями Facebook
Владимир Зеленский в формате видеоконференции пообщался с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом компании Ником Клеггом.
- Президент Украины отметил, что цифровизация является приоритетом нашего государства.
- В доказательство этого Зеленский напомнил, что Украина стала первой страной в мире, которая приравняла цифровые паспорта к обычным.
- Напомнил и о Дие, в которой украинцы могут даже регистрировать бизнес, а дальше количество услуг будет только расти и расти.
У нас есть несколько амбициозных целей: электронная таможня, парламентские и президентские выборы, цифровая перепись граждан,
– рассказал президент.
И добавил, что важна и ІТ-отрасль, которая уже составляет 4% ВВП страны. Этот показатель власть хочет нарастить до 10% за 2 – 3 года.
Президент предложил Facebook открыть офис в Украине
После этого Владимир Зеленский пригласил представителей Facebook посетить "Дия. Саммит" в Киеве 29 ноября. Президент убежден, что:
- "Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине".
- И "очень хорошим сигналом".
Вместе с этим Зеленский предложил Facebook рассмотреть возможность открытия офиса компании в Украине.
Напомним:
- В начале сентября в США Владимир Зеленский встречался с гендиректором Apple Тимом Куком. Среди прочего говорили и о возможности строительства компанией дата-центра для сервисов iCloud в Украине.
- А 23 сентября стало известно, что Facebook в партнерстве с правоохранителями и Министерством цифровой трансформации запускает в Украине AMBER Alert. Эта система способна помогать быстрее находить пропавших детей.