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Мы хотим за следующие несколько лет защитить все реестры, которые есть в нашем государстве. Проект называется UA30, потому что этот год является символическим для нашего государства, он имеет два значения. Первое – это важная годовщина нашей страны, второе – мы хотим, чтобы в 2030 году наша страна была топовой в мире с точки зрения киберзащиты,
– отметил во время презентации вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Чем будут заниматься Киберцентры UA30
Среди основных функций CERT-RU:
- реагирование на киберинциденты;
- исследование цифровых данных;
- информирование о киберугрозах и уязвимостях;
- исследование вредоносного программного обеспечения;
- обмен данными о киберинцидентах.
Владимир Зеленский также оценил работу тренингового киберцентра, предназначенного для отработки реальных сценариев кибератак в учебной среде. Здесь также проводится:
- обучение;
- тренинги;
- и моделирование угроз информационной безопасности.
Возможности киберцентра позволяют проводить обучение одновременно для двух команд по 10 человек. Кроме того киберцентр дает возможность воспроизвести 27 сценариев разного уровня сложности, которые предназначены как для студентов, так и для профессионалов в сфере кибербезопасности.