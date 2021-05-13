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Обратите внимание. CERT-UA взаимодействует с более чем 500 подобными командами реагирования по всему миру с целью исследования киберинцидентов и обмена информацией о киберугрозах со специалистами государственного и частного секторов.

Мы хотим за следующие несколько лет защитить все реестры, которые есть в нашем государстве. Проект называется UA30, потому что этот год является символическим для нашего государства, он имеет два значения. Первое – это важная годовщина нашей страны, второе – мы хотим, чтобы в 2030 году наша страна была топовой в мире с точки зрения киберзащиты,

– отметил во время презентации вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Чем будут заниматься Киберцентры UA30

Среди основных функций CERT-RU:

реагирование на киберинциденты;

исследование цифровых данных;

информирование о киберугрозах и уязвимостях;

исследование вредоносного программного обеспечения;

обмен данными о киберинцидентах.

Важно! В CERT-UA будут выявлять и реагировать на такие инциденты во всей стране. Кроме того на базе центра будет создано учебное заведение для подготовки специалистов по кибербезопасности.

Владимир Зеленский также оценил работу тренингового киберцентра, предназначенного для отработки реальных сценариев кибератак в учебной среде. Здесь также проводится:

обучение;

тренинги;

и моделирование угроз информационной безопасности.

Возможности киберцентра позволяют проводить обучение одновременно для двух команд по 10 человек. Кроме того киберцентр дает возможность воспроизвести 27 сценариев разного уровня сложности, которые предназначены как для студентов, так и для профессионалов в сфере кибербезопасности.