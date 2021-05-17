По мнению Зеленского, в Украине уже произошла революция в этой сфере. О том, чего уже удалось достичь в сфере диджитал, Зеленский рассказал на форуме "Украина 30. Цифровизация".

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Компьютер не имеет друзей или кумовьев

Зеленский смело заявил, что не может не признать тех достижений, которые министерство цифровой трансформации уже сделало. Более того, по его словам, диджитал-революция уже произошла.

Раньше, чтобы получить ряд разрешений, нужно было давать взятки... сейчас нужно только платить за интернет. Ранее это 10 кабинетов, сейчас только один сайт, ранее – 50 справок в очередях, сейчас 3 – 4 клика в смартфоне,

– сказал президент.

Перевод всех государственных услуг в онлайн, утверждает президент, уничтожает почву для коррупции – посредничество и человеческий фактор. "Компьютер не имеет друзей или кумовьев, компьютер не берет взятки, даже в биткоинах. Искусственный интеллект может изучить тысячу языков, но не знает слова "порешают", – заявил Зеленский.

Достижения цифровизации за 2020 год