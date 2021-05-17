По мнению Зеленского, в Украине уже произошла революция в этой сфере. О том, чего уже удалось достичь в сфере диджитал, Зеленский рассказал на форуме "Украина 30. Цифровизация".
Важно Режим paper less заработает до конца лета: государственные услуги перейдут в онлайн
Компьютер не имеет друзей или кумовьев
Зеленский смело заявил, что не может не признать тех достижений, которые министерство цифровой трансформации уже сделало. Более того, по его словам, диджитал-революция уже произошла.
Раньше, чтобы получить ряд разрешений, нужно было давать взятки... сейчас нужно только платить за интернет. Ранее это 10 кабинетов, сейчас только один сайт, ранее – 50 справок в очередях, сейчас 3 – 4 клика в смартфоне,
– сказал президент.
Перевод всех государственных услуг в онлайн, утверждает президент, уничтожает почву для коррупции – посредничество и человеческий фактор. "Компьютер не имеет друзей или кумовьев, компьютер не берет взятки, даже в биткоинах. Искусственный интеллект может изучить тысячу языков, но не знает слова "порешают", – заявил Зеленский.
Достижения цифровизации за 2020 год
- Украина стала первой страной в мире, где цифровые паспорта имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.
- Украина в 2020 году впервые приняла участие в Open Data maturity – исследовании уровня открытости данных. Наше государство по этому показателю вошло в топ-20 и получило лучший результат, чем средний показатель в Европе.
- За последние полгода более 2 миллионов украинцев впервые получили доступ к 4G.
- Миллион украинцев прошли курсы по повышению цифровой грамотности.