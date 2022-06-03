Зеленский и Федоров провели встречу с гендиректором Palantir: о чем говорили

Palantir – компания, разрабатывающая программное обеспечение для анализа данных. Президент Зеленский и Министр цифровой трансформации Михаил Федоров провели встречу с CEO компании Алексом Карпом.

Компания Palantir особенна тем, что работает со спецслужбами (ЦРУ, ФБР, Министерство обороны США, Военно-воздушные силы США, Корпус морской пехоты США, Командование специальных операций США, Военная академия США, городские полицейские департаменты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса), инвестиционными банками (JP Morgan Chase, Bank of America, SAC Capital), хедж-фондами и т.д. Кроме самого Алекса Карпа, среди ее основателей есть Питер Тиль – соучредитель PayPal и один из первых инвесторов Facebook.

Интересно Михаил Федоров рассказал министрам G7 об опыте Украины в первой мировой кибервойне

Детали встречи

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере защиты и безопасности, а также цифровизации, говорится на сайте Президента.

Ваш визит в Украину – это позитивный сигнал того, что, несмотря на полномасштабную войну, Украина открыта для бизнеса и готова к сотрудничеству. Мы рады, что Palantir готов инвестировать в Украину и помогать нам в борьбе с Россией на цифровом фронте.

– цитируют слова Владимира Зеленского.

Президент при этом отметил, что Алекс Карп – первый из генеральных директоров крупных западных корпораций, лично совершивший поездку в Киев с начала полномасштабной войны.

Со своей стороны министр цифровой трансформации Украины рассказал о мерах по противодействию киберугрозам со стороны России.

Мы активно работаем не только над цифровой блокадой РФ, но и привлекаем международные топовые компании в Украину. Это один из наших приоритетов сегодня. Современная война изменила правила, и огромную роль в ней играют конкретно технологии. Для нас важно сотрудничество с Palantir, ведь это поможет нам усилить нашу армию и как можно скорее победить врага,

– отметил Михаил Федоров.

Во время встречи Алекс Карп сообщил, что компания готова открыть офис в Украине и готовить совместные разработки с украинскими специалистами. Он также выразил поддержку Украине и восхищение украинским народом.

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