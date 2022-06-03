Компания Palantir особенна тем, что работает со спецслужбами (ЦРУ, ФБР, Министерство обороны США, Военно-воздушные силы США, Корпус морской пехоты США, Командование специальных операций США, Военная академия США, городские полицейские департаменты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса), инвестиционными банками (JP Morgan Chase, Bank of America, SAC Capital), хедж-фондами и т.д. Кроме самого Алекса Карпа, среди ее основателей есть Питер Тиль – соучредитель PayPal и один из первых инвесторов Facebook.
Интересно Михаил Федоров рассказал министрам G7 об опыте Украины в первой мировой кибервойне
Детали встречи
Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере защиты и безопасности, а также цифровизации, говорится на сайте Президента.
Ваш визит в Украину – это позитивный сигнал того, что, несмотря на полномасштабную войну, Украина открыта для бизнеса и готова к сотрудничеству. Мы рады, что Palantir готов инвестировать в Украину и помогать нам в борьбе с Россией на цифровом фронте.
– цитируют слова Владимира Зеленского.
Президент при этом отметил, что Алекс Карп – первый из генеральных директоров крупных западных корпораций, лично совершивший поездку в Киев с начала полномасштабной войны.
Со своей стороны министр цифровой трансформации Украины рассказал о мерах по противодействию киберугрозам со стороны России.
Мы активно работаем не только над цифровой блокадой РФ, но и привлекаем международные топовые компании в Украину. Это один из наших приоритетов сегодня. Современная война изменила правила, и огромную роль в ней играют конкретно технологии. Для нас важно сотрудничество с Palantir, ведь это поможет нам усилить нашу армию и как можно скорее победить врага,
– отметил Михаил Федоров.
Во время встречи Алекс Карп сообщил, что компания готова открыть офис в Украине и готовить совместные разработки с украинскими специалистами. Он также выразил поддержку Украине и восхищение украинским народом.
Подробнее о компании:
- Сегодня представительства компании есть только в девяти странах мира. Украина, судя по всему, будет десятой.
- Проекты Palantir стоят от пяти до ста миллионов долларов.
- Название ее происходит от магических камней палантиров, описанных в книгах Толкина – они позволяют увидеть происходящее на расстоянии.
- Названиями своих продуктов разработчик также намекает на разнообразные литературные и комикс-продукты. Например, программы Gotham и Metropolis, происходящие из комиксов о Бэтмене.