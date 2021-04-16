В частности, девайс имеет 100 циферблатов, которые можно настроить по своему вкусу, а также поддерживает 8 различных спортивных режимов, в частности езду на велосипеде, плавание, бег, футбол, ходьбу, прыжки с трамплина, бадминтон и баскетбол.

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Характеристики Zeb-Fit2220CH

Новинка получила водонепроницаемую конструкцию, отвечающую степени защиты IP68. Она может отслеживать сердечный ритм, уровень насыщения крови кислородом, а также артериальное давление.

Девайс также оснащен классическими функциями трекеров, как отслеживание сна, напоминание о долгом сидении, счетчик шагов и тому подобное.



Умные часы Zeb-Fit2220CH / Фото Gizmochina

Устройство поддерживает Bluetooth 5.0, через который пользователи могут подключать его к смартфонам, которые работают под управлением Android и iOS.

Емкость аккумулятора составляет 200 мАч. Этого хватает на 5 дней работы в обычном режиме и до 30 дней в режиме ожидания.

Цена

Стоимость новинки составляет 40 долларов (чуть больше 1 100 гривен).