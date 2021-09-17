Команда Inspiration4 отправилась в космос 16 сентября в 3:02 по киевскому времени с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. Они проведут в космосе 3 суток и вернутся на Землю 19 сентября.

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Состояние экипажа после выхода на орбиту

Вскоре после старта ракеты Falcon 9 и выхода космического корабля Crew Dragon на орбиту Земли в SpaceX сообщили, что все члены экипажа чувствуют себя хорошо, они счастливы, а их отдых комфортный.

После выхода на орбиту команда пообедала и выполнила часть запланированных экспериментов. После этого экипаж начал подготовку ко сну и к этому моменту капсула уже успела обогнуть Землю 5,5 раза.

Первые фото экипажа Inspiration4 в космосе

Сейчас экипаж находится на орбите высшей чем Международная космическая станция и космический телескоп "Хаббл". Ее высота составляет примерно 580 километров. Стоит отметить, что не все астронавты бывали так далеко за пределами планеты, как первый полностью гражданский экипаж миссии Inspiration4.

Недавно SpaceX опубликовала в официальном твиттере миссии Inspiration4 фото членов экипажа в космосе.



Совместное фото экипажа Inspiration4 в космосе / Фото SpaceX



Джаред Айзекман в космосе / Фото SpaceX



Крис Семброски фотографирует Землю / Фото SpaceX



Хейли Арсенои в куполе Crew Dragon / Фото SpaceX

Напомним, что экипаж состоит из 4-х человек:

38-летний Джаред Айзекмана, который является основателем и генеральным директором компании Shift4 Payments, занимающейся обработкой цифровых платежей;

который является основателем и генеральным директором компании Shift4 Payments, занимающейся обработкой цифровых платежей; 29-летняя Хейли Арсенои , которая пережила рак костей и сейчас работает помощником врача в Детской исследовательской больницы Св. Иуды.

, которая пережила рак костей и сейчас работает помощником врача в Детской исследовательской больницы Св. Иуды. 42-летний ветеран ВВС США Крис Семброски;

и 51-летняя Сиан Проктор, американская исследовательница, геофизик и лицензированный пилот.

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