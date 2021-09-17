Команда Inspiration4 отправилась в космос 16 сентября в 3:02 по киевскому времени с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. Они проведут в космосе 3 суток и вернутся на Землю 19 сентября.
Не пропустите Фантастические фото со старта миссии SpaceX Inspiration4
Состояние экипажа после выхода на орбиту
Вскоре после старта ракеты Falcon 9 и выхода космического корабля Crew Dragon на орбиту Земли в SpaceX сообщили, что все члены экипажа чувствуют себя хорошо, они счастливы, а их отдых комфортный.
После выхода на орбиту команда пообедала и выполнила часть запланированных экспериментов. После этого экипаж начал подготовку ко сну и к этому моменту капсула уже успела обогнуть Землю 5,5 раза.
Первые фото экипажа Inspiration4 в космосе
Сейчас экипаж находится на орбите высшей чем Международная космическая станция и космический телескоп "Хаббл". Ее высота составляет примерно 580 километров. Стоит отметить, что не все астронавты бывали так далеко за пределами планеты, как первый полностью гражданский экипаж миссии Inspiration4.
Недавно SpaceX опубликовала в официальном твиттере миссии Inspiration4 фото членов экипажа в космосе.
Совместное фото экипажа Inspiration4 в космосе / Фото SpaceX
Джаред Айзекман в космосе / Фото SpaceX
Крис Семброски фотографирует Землю / Фото SpaceX
Хейли Арсенои в куполе Crew Dragon / Фото SpaceX
Напомним, что экипаж состоит из 4-х человек:
- 38-летний Джаред Айзекмана, который является основателем и генеральным директором компании Shift4 Payments, занимающейся обработкой цифровых платежей;
- 29-летняя Хейли Арсенои, которая пережила рак костей и сейчас работает помощником врача в Детской исследовательской больницы Св. Иуды.
- 42-летний ветеран ВВС США Крис Семброски;
- и 51-летняя Сиан Проктор, американская исследовательница, геофизик и лицензированный пилот.
Все что нужно знать Исторический момент: SpaceX впервые отправила в космос полностью гражданский экипаж
Интересные факты о миссии Inspiration4
- Одной из задач миссии является сбор 200 миллионов долларов для исследовательской больницы им. Св. Иуды. Медицинский центр занимается лечением рака у детей. Миллиардер Джаред Айзекман уже пожертвовал больнице 100 миллионов долларов.
- Член экипажа Inspiretion4 Хейли Арсенои ранее была пациенткой этой больницы и страдала от рака кости. Ей удалили часть колена и заменили его штифтами и пластиной, поэтому Хейли не только самая молодая американка в космосе, но и первый человек с протезированного концовкой.
- Каждый из членов экипажа олицетворяет одну из четырех добродетелей: Айзекмана – лидерство, Арсенои – надежду, Семброски – щедрость, Проктор – процветание. Команда должна вдохновить молодое поколение на свершения.
- Netflix снял документальный сериал о подготовке к миссии Inspiration4 где можно увидеть, как отбирались члены экипажа, услышать их истории и комментарии экспертов среди которых владелец SpaceX – Илон Маск. Сериал расскажет о подготовке, старте и миссии Inspiration4.
- Космический корабль Crew Dragon для миссии Inspiration4 был специально переоборудован для туристического полета. В SpaceX его уже назвали "феррари" среди Dragon-ов. Корабль получил специальный купол через который можно наблюдать за космосом.