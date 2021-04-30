Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації, про це у Мінцифри повідомили в п'ятницю о 12:55. Відомство зазначило, що через збій у роботі сервісу "Дія" можуть смостерігптися проблеми.

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Коли "Дія" відновить нормальну роботу

Коли саме буде відновлено повноцінну роботу сервісу – невідомо. Наразі продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. У Мінцифрі наголосили, що спеціалісти компанії мобілізували усі ресурси для усунення першопричини проблеми, та докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше було відновлено повноцінну роботу сервісу.

Важливо. У Мінцифрі наголосили, що сподіваються на відновлення роботи провайдера протягом 2 годин.

Складнощі у роботі сайту

У п'ятницю зранку при спробі зайти на сайт система видавала помилку "502 Bad Gateway". Також не працював сайт Міністерства цифрової трансформації України. Станом на 12:30 їх робота була відновлена.