Сапиенс выходили из Африки, преодолевая, вероятно, Баб-эль-Мандебский пролив между современными Йеменом и Джибути. Также возможно, что путь в Аравию пролегал севернее – через Синайский полуостров. Каждый раз, когда наступало время "Зеленой Аравии", туда приходил человек. Впервые такое произошло, вероятно, около 400 тысяч лет назад. Люди приходили и уходили из Аравии, пока около 70 тысяч лет назад полностью не покинули Африку, начав "покорения" мира.

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Теоретическая карта расселения человека современного типа миром / Фото Wikimedia

Подробнее о человеке и "зеленой Аравии"

Объединенные усилия ученых из Саудовской Аравии и Германии принесли неожиданные результаты. Поскольку климатические "качели" позволяли пустыне Нефуд зелени, то туда сразу приходили древние люди.

Проводя многочисленные археологические раскопки, ученые обнаружили различные культуры в разных временных промежутках, которые совпадали со временем повышенного уровня осадков. Тысячи каменных орудий труда свидетельствуют о целых волнах миграции из Африки.

Оказалось, что человек впервые пришел в Аравию, вероятно, 400 тысяч лет назад.

300 тысяч лет снова произошла миграция в "зеленую Аравию".

200 лет назад – новая волна переселения.

100 тысяч лет назад.

75 тысяч лет назад.

65 тысяч лет назад – это была, вероятно, миграция людей, которая началась раньше.

Каждая фаза человеческой миграции характеризуется различным типом материальной культуры.

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Долгий путь человека к постижению мира

Большинство таких переселений заканчивались неудачно по разным причинам. Вероятно, что основным фактором неудачной колонизации являются погодные условия. Со временем снова наступала засуха, а количество людей не успевало увеличиться настолько, чтобы расселиться дальше и закрепиться.

Не следует забывать и о том, что тогдашние люди вели кочевой образ жизни, поэтому часто путешествовали вслед за животными, которые тоже мигрировали.

Свою роль играли и "параллельные человечества", например, неандертальцы. Сапиенсы должны были с ними столкнуться в Малой Азии и Европе. Например, в пещере Апидима, Греция, обнаружены остатки предков человека возрастом около 210 тысяч лет. Вероятно, что это была одна из неудачных попыток расселения. Характерно, что там же обнаружены и следы жизни неандертальцев возрастом 170 тысяч лет.