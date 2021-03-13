Как сообщают различные источники в сети, на заводе производителя электромобилей Tesla в калифорнийском Фримонте произошел пожар. Местное пожарное управление подтвердило информацию об инциденте.

Согласно информации, возгорание произошло в строящемся здании на территории завода. Для тушения пожара на место инцидента прибыли несколько пожарных бригад.

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Пожар на заводе Tesla

По данным пожарных, никто из сотрудников Tesla в результате этого инцидента не пострадал. Известно, что возгорание произошло внутри штамповочного станка.

Городские пожарные скоординировали свои действия с внутренней бригадой Tesla Fire Response Team, в результате чего пожар удалось быстро локализовать.

Кадры пожара сняты с вертолета: смотрите видео

Стоит отметить, что завод Tesla в Фримонте является основным предприятием компании по сбору электромобилей в США. Сейчас Tesla строит еще один завод в городе Остин, штат Техас. Что касается калифорнийского завода, то собираются различные модели электрокаров, включая седан Model 3, кроссовер Model Y, а также дорогие Model S и Model X.

Стоит отметить, что недавно работа калифорнийского завода уже прекращалась как минимум на два дня из-за нехватки компонентов для производства электромобилей. Также известно, что на производстве Tesla в Фримонте в прошлом неоднократно возникали пожары, в том числе в покрасочном цехе.