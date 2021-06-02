Судя по изображениям, попавшим в сеть, пожар приобрел достаточно большие масштабы. К "Зданию С11" стянуто немало пожарных машин. Однако Foxconn поспешила выступить с заявлением о том, что возгорание быстро ликвидировано и теперь расследуется его причина.

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Детали инцидента

В компании утверждают, что не пострадали ни люди, ни производство. Пожар, как сообщают представители Foxconn, возник на крыше здания. Он был небольшим, его быстро ликвидировали с помощью пожарной службы.



Пожар на заводе Foxconn / Фото mydrivers.com

Причина сейчас выясняется.

Сообщается, что Shenzhen Guanlan Foxconn является важнейшей производственной базой для выпуска Apple iPhone, начиная с самой первой модели и заканчивая новыми iPhone 12, производимыми на данном заводе для покупателей со всего мира.

Предприятие является важнейшим для экономического процветания местных жителей, ведь там работают более 100 000 человек. Кроме того, его открытие способствовало развитию экономики и инфраструктуры местного микрорегиона.