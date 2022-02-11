Напомним, в подготовке террористического акта обвинили шестнадцатилетних школьников – Никиту Уварова, которого считали руководителем и основателем "террористической организации", Дениса Михайленко и Богдана Андреева. Решение суда по последним двум было менее строгим, чем относительно первого.

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Приговор

Никиту Уварова суд в Красноярском крае приговорил к пяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Сторона обвинения просила для него 9 лет заключения по статье 205.3 УК Российской Федерации – прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Двух друзей Уварова – Богдана Андреева и Дениса Михайленко – освободили от уголовной ответственности по той же статье. Они всячески сотрудничали со следствием и признали вину.

Однако они получили три и четыре года условно – вероятно, за изготовление и хранение взрывчатых веществ.

О чем речь? Школьников обвинили в том, что они изучали материалы по изготовлению взрывчатки. При обысках у них в квартирах нашли некоторые взрывчатые вещества. "Изготовлением взрывчатки" органы признали несколько бутылок бензина в гараже и то, что школьники делали и запускали самодельные петарды в заброшенных зданиях. Из-за этого к основному обвинению в терроризме добавилось еще и хранение, изготовление и перевозка взрывчатых веществ, пишет BBC.

Сейчас детали остаются не до конца понятными, ведь суд проходил в закрытом режиме, поэтому информация о процессе известна лишь частично от адвоката Павла Чикова, который защищал подростков.

В комментарии изданию "Сибирь.Реалии" тетя Никиты Уварова заявила, что Андреев и Михайленко своими действиями фактически "вырыли могилу" для осужденного, оговорив его. Похожего мнения, судя по всему, придерживается и адвокат. Ранее он заявлял, что основным доказательством по делу являются показания "двух мальчиков, которые очень испугались и не захотели садиться под стражу".

Никита Уваров в свою очередь заявлял о физическом насилии со стороны ФСБ, примененное к нему как во время задержания, так и во время следствия.

Ролик издания "Сибирь.Реалии" сразу после завершения суда: видео на русском языке