И оказывается, что вывод МКС из эксплуатации позволит высвободить достаточно много средств – около 1,8 миллиарда долларов в год. Эта информация появилась в обновленном отчете за 2018 год. Средства, которые теперь не будут тратиться на Международную космическую станцию, NASA сможет вложить в программу "Артемида", или же "оставить" на околоземной орбите, финансируя проекты частных космических станций.

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Международная космическая станция над дельтой Нила / Фото NASA Flickr Johnson

Затопление МКС и высвобождение средств

Сегодня NASA тратит на МКС 3,1 миллиарда долларов в год – эти расходы не изменятся к 2027 году:

Более 1,3 миллиарда тратятся на эксплуатацию станции и эксперименты, которые проводят на ней астронавты.

Около 1,8 миллиарда долларов тратится на пилотируемые и грузовые миссии до станции.

Согласно отчету, с 2028 года общие расходы на МКС несколько увеличатся, ведь начнется процесс вывода станции из эксплуатации. В 2031 году, согласно плану, станция будет сведена с орбиты с помощью космических грузовых кораблей "Прогресс" и Cygnus. Однако с того же 2028 года расходы на исследования, доставку экипажей и грузов уменьшатся.

Следовательно, с 2031 года затрат на МКС не будет вообще и средства, которые тратили на станцию, будут разделены на другие нужды. В частности, согласно расчетам, с 2033 года NASA будет тратить около миллиарда долларов в год на частные космические станции на низкой околоземной орбите. Определенная часть средств распределится на другие отделы в Агентстве, а от 1,5 до 1,8 миллиарда долларов удастся сэкономить. Куда именно их потратят неизвестно: возможно, получат дополнительное финансирование программы по исследованию глубокого космоса, или же эти миллиарды потратят на программу "Артемида".