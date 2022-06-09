Исследованием корабля, как ни странно, занимались не археологи, а военное ведомство Колумбии под руководством Министерства культуры. Этому есть несколько причин.

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Бесчисленные богатства и кому они принадлежат

Следует отметить, что остатки корабля были найдены еще в 2015 году. До этого он был мечтой кладоискателей. Галеон "Сан-Хосе" принадлежал испанской короне, когда был утоплен британским флотом в 1708 году. Сокровища ко двору короля Испании Филиппа V везли из Нового Света. Тогда выжило всего несколько из 600 членов экипажа.

По мнению экспертов, в нем до сих пор находится не менее 200 тонн золота, серебра и изумрудов. Исследование показало, что галеон все это время оставался нетронутым. Пушки видны рядом с фарфоровой и глиняной посудой, стеклянными бутылками, а также золотыми изделиями. Отлично видна носовая часть, покрытая водорослями и моллюсками, а также остатки каркаса корпуса.



Носовая часть галеона / Фото AFP

Власти заявили, что во время миссии также обнаружили еще два затонувших корабля — галеон колониальной эпохи и шхуну постколониального периода. Благодаря технологическому оборудованию и работе Колумбийского военно-морского флота удалось получить изображение с невиданным ранее уровнем точности. Обломки обещают сохранить и оградить для науки.



Золотые монеты, обнаруженные на месте кораблекрушения / Фото AFP



Посуда, перевозимая на корабле / Фото AFP



Пушка с корабля "Сан-Хосе" / Фото AFP

Две проблемы "Сан-Хосе"