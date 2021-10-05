Аналитик согласилась с официальной версией сбоя. В частности, в Facebook отмечали, что проблемы возникли из-за изменения конфигурации маршрутизаторов.
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Госучреждения США не пострадали
Галанте добавила, что к такому же выводу пришли не только специалисты Facebook, но и другие независимые эксперты. На самом деле, некорректно сработал сервер доменных имен – DNS.
Кроме того, женщина отметила, что пока нет доказательств, что личные данные пользователей соцсети исчезли. Также Галанте отвергла слухи, что государственные учреждения в США пострадали.
Это не повлияло на них. Но в Индии, где вотсап является основным средством связи, это действительно привело к масштабным сбоям. В частности, на уровне государства,
– сказала эксперт.
Также аналитик вспомнила, что в 2017 году мир атаковал вирус Not Petya. Он нанес наибольший вред в мире. Сейчас продолжаются судебные споры между международными и страховыми компаниями по этому поводу.
Лора Галанте / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Как защититься в соцсетях
Галанте дала несколько советов, как пользователям сети защитить свои данные в интернете.
- Использовать двухуровневневую защиту. Особенно в приложениях, которые используете чаще всего.
- Если вы получили сообщение со ссылкой, но интуитивно сомневаетесь – лучше не кликайте.
- Никогда не делитесь в интернете ни чем, что бы ваша бабушка не хотела видеть. Информация в интернете фиксируется навсегда.
Что известно о масштабном сбое соцсетей
- Вечером 4 октября произошел сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram. Аналогичная ситуация в мессенджере WhatsApp.
- Впоследствии с перебоями работали TikTok, а также Netflix, Twitter и Google. Причины и сроки устранения проблем до сих пор неизвестны.
- Спустя более 6 часов сбоя, ориентировочно в 1:00 5 октября соцсети начали возобновлять работу.
- Этот сбой уже назвали крупнейшим в истории работы сервиса.
Сбой соцсетей / Инфографика 24 канала