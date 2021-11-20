Защитить астронавтов от космической радиации поможет грибок: перспективное открытие

Планы человечества по покорению космоса каждый раз смелее. Однако на других планетах нас ждет огромное количество опасностей и сложностей. Одной из них является смертельная радиация, длительное воздействие которой не сулит ничего хорошего. Похоже, ученым удалось натолкнуться на один из вариантов решения этой проблемы, но у этого плана есть несколько нюансов.

На Земле от космической радиации и прочего излучения нас защищает магнитосфера. Астронавты на МКС уже получают большее количество радиации, но все еще находятся достаточно близко к планете, чтобы в течение года безопасно оставаться на станции. Однако в случае дальних путешествий приходится искать альтернативу.

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Особый грибок

На Земле существует особый грибок Cladosporium sphaerospermum из рода Кладоспорий. Растет он в условиях повышенной радиации и не только задерживает излучение, но и фактически питается им с помощью радиосинтеза: черпает из него энергию, как делают это растения из солнечного света.

Эти любители радиации обладают феноменальной живучестью и растут в таких неприветливых средах, как, например, Чернобыльская АЭС. В космическом вакууме они чувствуют себя не менее хорошо.



Cladosporium sphaerospermum / Фото Wikimedia Commons, Medmyco

В 2019 году команда биологов отправила посев Cladosporium sphaerospermum на МКС.

Ученые наблюдали за их ростом в течение месяца, а затем сняли измерения радиации вблизи грибка по сравнению с контрольным участком, где его не было.

Под грибковой прослойкой в 1,7 миллиметра уровень излучения оказался на 2,17 процента ниже контрольной зоны .

. Кроме того, в космосе грибок развивался примерно в 1,2 раза активнее, чем на Земле.

Недостатки решения

Сейчас еще очень рано говорить о практическом применении грибка в дальних космических странствиях. По оценкам исследователей, для снижения уровня радиации на Марсе до земного, нужную для обживания площадь необходимо покрыть слоем Cladosporium sphaerospermum толщиной 2,3 метра. Это крайне много и непрактично, однако исследования продолжаются. Возможно, ученые надеются улучшить свойства поглощения радиации.