Xiaomi заявляет, что новая проводная игровая мышь будет весить всего 72 грамма. Gaming Mouse Lite используют переключатели TTC, которые могут похвастаться высокой долговечностью.

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Особенности Gaming Mouse Lite

Производитель отмечает, мышь способна выдержать 80 миллионов нажатий. Кроме того, манипулятор защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, который защитит от проникновения внутрь корпуса пыли, а также пота с ладоней, предотвращая заедание клавиш и проблемы с двойным щелчком.

Xiaomi Gaming Mouse Lite оборудована оптическим датчиком Pixart 3327 с разрешением до 6200 DPI. Пользователь может выставить значения 400, 800, 1600, 3000 и 6200 DPI. Мышь обеспечивает максимальную скорость движения курсора 220 дюймов в секунду.



Компьютерная мышь Gaming Mouse Lite / Фото Xiaomi

Gaming Mouse Lite обеспечит время отклика в 1 мс благодаря использованию микроконтроллера NXP, основанного на 32-разрядной архитектуре Arm. Примечательно, что манипулятор оснащен RGB подсветкой, которая настраивается кнопками на корпусе мыши, за исключением необходимости использования специализированного ПО.

Цена Gaming Mouse Lite

Сейчас Gaming Mouse Lite можно предзаказать всего за 15 долларов. Xiaomi начнет сбор средств на новую игровую мышь 12 января, а закончит 19 января. После этой даты розничная цена устройства составит 20 долларов.